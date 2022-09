Unibet: een odd van 5.50 voor de openingstreffer van Kylian Mbappé!

Zondag, 25 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Frankrijk wist donderdagavond dan eindelijk een keer te winnen in de poulefase van de Nations League. In het Stade de France werd Oostenrijk met 2-0 verslagen, tot opluchting van bondscoach Didier Deschamps. Boekt Frankrijk zondag in Denemarken de tweede zege in vier dagen tijd? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash tussen de Denen en de Fransen.

De Franse supporters moesten donderdag bijna een uur wachten op het openingsdoelpunt van superster Kylian Mbappé. Bijna tien minuten later bepaalde Olivier Giroud de eindstand op 2-0 in Parijs. Een welkome zege voor Frankrijk, dat hierdoor stijgt naar de derde plaats in groep 1 van League A. Bij winst zondag nadert de regerend wereldkampioen nummer twee Denemarken tot op een punt. Denemarken gaat echter voor een herhaling van de stunt van begin juni op Franse bodem.

Frankrijk leek op drie juni te gaan winnen door een doelpunt van de nu geblesseerde Karim Benzema. Supersub Andreas Cornelius zorgde met een dubbelslag in de laatste twintig minuten echter voor een knappe zege voor de Deense formatie. Er werd drie maanden geleden ook tweemaal gewonnen van Oostenrijk: 1-2 en 2-0. Koploper Kroatië was tweemaal te sterk voor de nummer twee: 0-1 en 2-1. Christian Eriksen leek donderdag een punt te redden dertien minuten voor het einde, maar Lovro Majer bezorgde de Kroaten even later alsnog de volle buit.

Bij afwezigheid van Benzema moet Mbappé het zondag weer doen voor WK-favoriet Frankrijk. De ster van Paris Saint-Germain staat momenteel op twee doelpunten in de Nations League. De aanvoer zal weer moeten komen van Giroud en Antoine Griezmann, die tegen Oostenrijk kort achter de spitsen opereerde. Deschamps kan in aanvallend opzicht ook nog voor de bij Barcelona opgeleefde Ousmane Dembélé kiezen.

