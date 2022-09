Orkun Kökçü moet trainingskamp Turkije noodgedwongen verlaten

Vrijdag, 23 september 2022 om 13:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:16

Orkun Kökçü keert vervroegd terug naar Rotterdam, weet 1908.nl. De middenvelder van Feyenoord kwam donderdag niet ongeschonden uit het Nations League-duel tussen Turkije en Luxemburg (3-3), waardoor hij de interlandperiode vroegtijdig heeft moeten afbreken. De exacte kwetsuur van Kökçü is nog onbekend. Het is daarom nog onzeker of de competitiehervatting van Feyenoord tegen NEC in gevaar komt.

Kökçü werd donderdag in een waar spektakelstuk tegen Luxemburg tien minuten voor tijd gewisseld. In zijn zeventiende interland voor Turkije, waarin ook ex-Eredivisie-spelers Ferdi Kadioglu, Halil Dervisoglu en Enes Ünal mochten starten, kon hij zijn stempel niet drukken. Het aankomende duel tegen de Faeroër Eilanden mist Kökçü dus sowieso. In Rotterdam moet uit nader onderzoek blijken wat de spelmaker precies mankeert.

Het is te hopen voor trainer Arne Slot dat de blessure van zijn aanvoerder meevalt. Kökçü manifesteert zich steeds meer als leider van Feyenoord en was afgelopen zondag nog trefzeker tegen PSV (4-3 verlies). Over alle competities staat de teller voor Kökçü vooralsnog op twee treffers en één assist dit seizoen. De geboren Haarlemmer had met zijn spel een belangrijk aandeel in het behalen van de huidige nummer vier-klassering op de ranglijst van de Eredvisie.