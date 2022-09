Unibet: een odd van 5.60 voor de openingstreffer van Álvaro Morata!

Zaterdag, 24 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Ook voor Spanje begint de volgende fase van de Nations League. De enkelvoudig wereldkampioen krijgt zaterdag in het La Romareda in Zaragoza bezoek van Zwitserland. Enkele maanden geleden wisten de Spanjaarden nog met 0-1 te winnen op Zwitserse bodem. Gaat het elftal van bondscoach Luis Enrique er opnieuw met drie punten vandoor? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting in de Nations League.

Spanje staat momenteel bovenaan in League A Groep 2, met acht punten uit de eerste vier wedstrijden in de Nations League. Tegen Portugal (1-1) werden in de slotfase twee punten verspeeld, terwijl in het uitduel met Tsjechië (2-2) juist een punt werd gered in de slotminuut. Daarna volgden voor Spanje overwinningen op Zwitserland (0-1) en Tsjechië (2-0). Pablo Sarabia, matchwinner tegen de Zwitsers in juni, is voorlopig de Spaanse topscorer in de Nations League met twee treffers.

De Zwitsers, vorig jaar nog verrassend kwartfinalist op het EK na winst op Frankrijk, kenden afgelopen zomer een dramatische start van de groepsfase in de Nations League. Bondscoach Murat Yakin zag zijn ploeg driemaal op rij verliezen, inclusief de 0-1 nederlaag tegen Spanje. De dramatische reeks werd een halt toegeroepen in de thuiswedstrijd tegen Portugal. Een doelpunt in de eerste minuut van Haris Seferovic was voldoende voor de drie punten tegen de ploeg die een week eerder nog met 4-0 van Zwitserland had gewonnen.

Naast Sarabia moeten bij Spanje onder meer Álvaro Morata en Ferran Torres voor de aanvallende impulsen zorgen. Aan de kant van Zwitserland wordt er voor doelpunten gekeken naar Seferovic, Breel Embolo en Xherdan Shaqiri. Daarnaast is het thuisland gewaarschuwd voor Granit Xhaka, die helemaal is opgeleefd bij de Engelse koploper Arsenal. De Nations League-wedstrijd tussen Spanje en Zwitserland begint zaterdag om 20.45 uur.

