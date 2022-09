Gelijkenis laait op: is de nieuwe Erling Braut Haaland in de Serie A gespot?

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar Rasmus Højlund, die na zes indrukwekkende maanden bij Sturm Graz voor zeventien miljoen euro de overstap maakte naar Atalanta.

Nu Erling Haaland in Manchester bij een van de grote Europese topclubs onder contract staat, is de zoektocht naar 'de nieuwe Haaland' in volle gang. Een paar jaar lang was de verwachting dat die speler Benjamin Sesko zou zijn. De Sloveense tiener werd bij Red Bull Salzburg, de voormalig club van de Noorse doelpuntenmachine, liefkozend de kleine Haaland genoemd. Die verwachtingen werden deze zomer gerechtvaardigd toen Manchester United en Chelsea overwogen om een bedrag van vijftig miljoen euro te betalen voor Sesko, hoewel hij nog niet echt was doorgebroken in Oostenrijk.

With all eyes on Benjamin Sesko, another 2003-born striker stole the show as Salzburg visited Sturm Graz. Rasmus Hojlund scored both goals as the hosts ran out 2-1 winners over the champions.#NXGN pic.twitter.com/I0nWup4U4c — Tom Maston (@TomMaston) July 30, 2022

Het was zusterclub RB Leipzig dat er echter met de handtekening van Sesko vandoor ging. Leipzig betaalde Salzburg 24 miljoen euro om hem in de zomer van 2023 in te lijven, maar toen de Oostenrijke topclub het eind juli opnam tegen Sturm Graz was zijn toekomst nog steeds onzeker en waren alle ogen gericht op de 13-voudig Sloveens international. Sesko kon die dag de verwachtingen alleen niet waarmaken. Hij liep met Salzburg tegen een 2-1 nederlaag aan, terwijl een andere tienerspits in dit duel wél indruk maakte en met zijn spel vergelijkingen met Haaland verdiende. Højlund maakte beide treffers voor Sturm Graz. Vooral de tweede was van grote schoonheid: Højlund klopte de defensie van Salzburg op snelheid en schoot vervolgens onberispelijk raak, zoals Haaland dat in zijn korte maar illustere carrière al vaak heeft gedaan.

Højlunds sterke optreden tegen de regerend kampioen van Oostenrijk was slechts een van de indrukwekkende prestaties die hij leverde nadat hij in januari 2022 een transfer verdiende van FC Kopenhagen naar Sturm Graz. Zijn potentie bleef niet onopgemerkt, zo pakte Atalanta tijdens de laatste week van de zomerse transferwindow direct door. La Dea legde zeventien miljoen euro neer voor de negentienjarige Deen, waarna Italiaanse media meldden dat de potentiële opvolger van Haaland in de Serie A was gearriveerd.

“Ik zie gelijkenissen tussen mezelf en Erling Haaland”, zei Højlund in januari zelf bij zijn aankomst in Oostenrijk. “Hij is snel, linksvoetig, lang en heeft een neusje voor de goal. Zijn mentaliteit is ook waanzinnig!" Højlund is hard op weg om op dezelfde manier beschreven te worden, na een half jaar waarin hij uitgroeide tot een van de beste tienerspitsen ter wereld. Sturm Graz betaalde begin dit jaar slechtst 1,9 miljoen euro aan FC Kopenhagen. Het bleek achteraf een koopje, al kwam dit mede doordat Højlund in Denemarken moeite had om de prestaties die hij als jeugdspeler etaleerde ook te laten zien op profniveau.

Højlund trad in 2017 toe tot de jeugdopleiding van Kopenhagen en begon op te vallen tijdens het seizoen 2020/21, toen hij vijftien doelpunten maakte in 22 wedstrijden voor de Onder 19 van de club, waarna zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Deense club als beloning volgden. Hoewel hij tijdens de eerste helft van het seizoen erop goed was voor vijf doelpunten in de Conference League, wist hij in de Deense Superligaen geen enkele keer het net te vinden voordat hij naar Sturm Graz vertrok.

Højlund was begin september bij zijn basisdebuut namens Atalanta direct trefzeker tegen Monza (0-2).

Er werd niet veel van Højlund verwacht toen hij in Oostenrijk arriveerde, maar toch schoot hij direct uit de startblokken. De Deen werd pas de tweede speler in de geschiedenis van Sturm Graz die twee keer scoorde bij zijn debuut. “Hij zal elke cent waard zijn”, vertelde Raffael Behounek, de verdediger van VSG Tirol die Højlund bij zijn debuut moest dekken, tegenover Laola1. “Hij is een absolute machine. Als hij de ruimte heeft, is hij heel moeilijk te verdedigen.”

Hij noteerde vier goals in zijn eerste drie wedstrijden en hoewel Højlund die doelpuntenproductie afgelopen seizoen niet kon volhouden, was hij begin dit seizoen weer op dreef. Zijn twee treffers tegen Salzburg maakte hij midden in een reeks van acht wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Het was in deze periode dat hij echt liet zien waarom de Haaland-vergelijkingen zo veelvuldig zijn gemaakt. Højlund toont zich efficiënt voor het doel, is moeilijk van de bal te krijgen en net als Haaland voornamelijk linksbenig. Door de uitstekende vorm waarin hij verkeerde, trok Højlund de aandacht van een aantal clubs, waaronder Newcastle United en Club Brugge, voordat Atalanta zijn slag sloeg.

In zijn zes maanden bij Sturm Graz was de jonge Deen elke 113 minuten goed voor een doelpunt of een assist. Zijn goede vorm uit Oostenrijk trok Højlund door bij Atalanta. Bij zijn basisdebuut tegen Monza (0-2) nam hij in de tweede helft de openingstreffer voor zijn rekening door tussen twee verdedigers op te duiken en een voorzet van Ademola Lookman binnen te glijden. Højlund staan nu enkele onvergetelijke weken te wachten. Bondscoach Kasper Hjulmand selecteerde hem onlangs voor het eerst voor de nationale ploeg van Denemarken. Donderdagavond volgde zijn debuut, toen hij tegen Kroatië (2-1 verlies) na een uur als invaller binnen de lijnen kwam voor Martin Braithwaite.

Met het WK in Qatar voor de deur, valt niet uit te sluiten dat hij straks tot de definitieve selectie van Hjulmand zal behoren. Als je dacht dat Haaland de enige Scandinavische goalgetter was die het Europese voetbal gaat overnemen, dan heb je het mis. Rasmus Højlund heeft namelijk alle kwaliteiten om in de voetsporen te treden van de Noorse doelpuntenmachine.