Vijftien Spaanse speelsters weigeren nog langer te spelen onder bondscoach

Vrijdag, 23 september 2022 om 12:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:15

Vijftien internationals weigeren nog langer te spelen voor de nationale ploeg van Spanje indien bondscoach Jorge Vilda niet wordt ontslagen. De speelsters zouden ontevreden zijn over Vilda's trainingen, de manier waarop de 41-jarige trainer omgaat met blessures, zijn teamselectie en de sfeer in de kleedkamer. De Spaanse voetbalbond RFEF laat echter weten pal achter de bondscoach te blijven staan.

Spaanse media meldden vorige maand al dat verschillende speelsters van het nationale elftal op het punt stonden om te muiten als de bond Vilda niet zou ontslaan. Vijftien internationals hebben nu een e-mail gestuurd, waarin ze aan voorzitter Luis Rubiales duidelijk maken niet langer onder bondscoach Vilda wensen uit te komen voor het nationale vrouwenelftal van Spanje. De speelsters hebben laten weten dat Vilda hun ‘emotionele gesteldheid’ en ‘gezondheid’ aantast.

De Spaanse voetbalbond weigert echter toe te geven aan de druk van de vijftien internationals. “Dit is een situatie die zich in de geschiedenis van het wereldwijde voetbal nog nooit heeft voorgedaan”, zegt de bond in een reactie. “De RFEF zal niet toegeven aan druk van welke speler dan ook als het gaat om dit soort maatregelen. Daar gaan zij immers niet over. Dit soort schadelijke acties overschrijdt de waardes van voetbal en sport in het algemeen.”

De RFEF laat weten dat het weigeren van een oproep voor een nationaal elftal wordt beschouwd als een ‘zeer ernstige overtreding’ en kan leiden tot een schorsing van twee tot vijf jaar. De Spaanse voetbalbond staat volledig achter bondscoach Vilda en geeft te kennen dat de spelers alleen terug zullen keren als zij ‘hun fout erkennen en om vergeving vragen’.