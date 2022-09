Mathias Pogba: ‘Als u dit bericht leest, ben ik niet meer vrij’

Vrijdag, 23 september 2022 om 11:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:26

Mathias Pogba heeft vrijdagochtend een reeks tweets naar buiten gebracht waarin hij de beschuldigingen tegen zijn broer Paul opvoert. Dat is gebeurd middels een tweetbot, omdat Mathias al vastzit op verdenking van afpersing van Paul. De ex-spits van Sparta Rotterdam beschuldigt zijn broer andermaal van hekserij en beweert onder meer dat Pauls banden met de onderwereld tot slachtoffers in hun dichte kring hebben geleid.

"Als u dit bericht leest, heeft mijn bot zijn automatische verzendtaak gedaan", opent Mathias – of de persoon verantwoordelijk voor de berichten – vrijdag in zijn twitterdraadje. "Het betekent ook dat ik niet meer vrij ben, hetzij vanwege de handlangers van mijn broer, hetzij vanwege de politie. Dus de lasterlijke klachten om mij het zwijgen op te leggen zullen hebben gewerkt." De persoon achter de tweets verklaart vervolgens dat deze 'uit Mathias' eigen vrije wil gebeuren'. "Ze zullen me waarschijnlijk tegen proberen te houden, of ze zullen zeggen dat deze berichten niet van mij komen, zoals bij de vorige berichten." Daarmee verwijst hij naar een reeks video-opnames die Mathias eind augustus op zijn TikTok-account publiceerde.

Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

Nadat Mathias Le Monde, de Franse krant die beweerde dat de 32-jarige broer van Paul de video's onder dwang had geplaatst, van leugens beticht, steekt hij van wal met zijn beschuldigingen, andermaal beginnend met het onderwerp hekserij. "Mijn broer is de afgelopen jaren toegewijd geraakt aan hekserij", zegt hij in een videoboodschap die bij de tweets is gevoegd. "Hij is volgeling geworden van de waarzegger Marabout Ibrahim, een bekende van oud-speler Alou Diarra, die hem weer kent dankzij Serge Aurier. Mijn broer heeft meermaals vloeken uitgesproken over zijn teamgenoten, zo ook wonderkind Kylian Mbappé, ofwel uit jaloezie of om een wedstrijd te winnen." Dit zou onder meer gaan om het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain - Manchester United van drie jaar geleden (1-3 winst). Daarin werd de Franse grootmacht na een 0-2 zege in Engeland uit het miljardenbal gekegeld.

Vervolgens beticht Mathias Paul, die hij een 'verwend, egoïstisch, hypocriet en voor zichzelf levend prinsje noemt', van 'medeplichtigheid aan georganiseerde misdaad'. "Het is de reden waarom onze familie en geliefden vandaag de dag in gevaar zijn. Mijn broer heeft altijd zijn entourage van criminelen en misdadigers gehad, maar het probleem is dat hij ze ditmaal gebruikt heeft om zichzelf te beschermen op straat en om zaken mee te doen. Sommigen van onze geliefden zijn al aangevallen en neergeschoten vanwege hem. Wij zijn alleen niet naar de autoriteiten gestapt vanwege angst voor vergelding, en hadden geen middelen om onszelf te verdedigen." Mathias noemt het specifieke geval van een neergeschoten familielid op 10 augustus; een misdaad die volgens de politie inderdaad in verband wordt gebracht met de afpersingszaak van Paul.

Le Monde publiceerde begin deze week een deel van Pauls verklaring tegenover de Franse politie in het kader van de zaak. Die legde hij in maart af. Volgens de middenvelder van Juventus zou hij, terwijl hij onder schot gehouden werd door twee mannen, aan een handlanger beloofd hebben om miljoenen euro's te betalen. Uiteindelijk maakte Paul 100.000 euro over en schakelde de politie in. Half september, enkele weken na de eerste TikTok-video's, werden Mathias en de vier overige betrokken familieleden in hechtenis genomen. Ieder van hen is zaterdag voor de rechter gedaagd.