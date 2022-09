Kees Kist verpakt stille hint in oordeel Oranje: ‘Als hij dáár blijft spelen...’

Vrijdag, 23 september 2022 om 09:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:08

Kees Kist heeft donderdagavond genoten van het spel van Cody Gakpo. De voormalig goalgetter mocht het Nederlands elftal namens De Telegraaf beoordelen tegen Polen en zag de 23-jarige aanvaller als een van de twee uitblinkers bij de 0-2 zege. Gakpo speelde achter de spitsen, een positie waar hij bij zijn club PSV normaal niet wordt opgesteld. Kist adviseert – zonder hun namen te noemen – bondscoach Louis van Gaal en PSV-trainer Ruud van Nistelrooij om een les te trekken uit het duel met Polen.

Gakpo maakte donderdag vanuit de hoedanigheid van schaduwspits de openingstreffer na dertien minuten spelen. Ook zijn verdere spel (met name voor rust) kon Kist bekoren. "Achter de spitsen vind ik Cody een grote verrassing. Als hij daar nog een paar keer mag blijven spelen, zal hem dat veel goed doen. Het doelpunt dat hij maakte, paste helemaal bij een prachtige aanval. Hij stond er op het juiste moment. Hij heeft snelheid en zorgt voor druk naar voren. Met hem op die positie kan Oranje het veel tegenstanders moeilijk maken", aldus de oud-spits, die Gakpo beoordeelt met een 7,5.

Goal! Of beter gezegd: prachtgoal! ?? De man in bloedvorm tikt na een formidabele aanval de bal binnen en zo staat Oranje binnen het kwartier op voorsprong.#POLNED pic.twitter.com/k48owE6o0N — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 22, 2022

Kist zag een Gakpo die hij in clubverband niet te zien krijgt. "Bij PSV heb ik hem te vaak aan de linkerkant zien spelen en daar verricht hij te weinig arbeid. Dan moet hij wachten op de ballen die hij krijgt. Nu kan hij zelf bepalen hoe vaak hij betrokken is in het spel." Op het spitsenduo waar Gakpo achter stond is Kist iets kritischer. "Hij toont wel karakter en doorzettingsvermogen", begint hij over Memphis, "maar hij is nog niet echt in de rol die we van hem kennen van Oranje. Dat heeft vast te maken bij zijn situatie bij Barcelona." Steven Bergwijn wordt net als Memphis beoordeeld met een 6, en kon volgens Kist 'zijn stempel niet drukken'.

Gakpo speelde donderdagavond zijn achtste interland als A-international en maakte daarin zijn derde doelpunt. Zonder ook maar één wedstrijd voor Oranje in de benen te hebben nam ex-bondscoach Frank de Boer hem afgelopen zomer mee naar het EK, waar hij in het groepsduel met Noord-Macedonië zijn debuut mocht maken. Gakpo lijkt ook zondag tegen België te mogen rekenen op een basisplaats, daar voornaamste concurrent Steven Berghuis een rugblessure overhield aan het duel met Polen.