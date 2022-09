Driessen vol lof: ‘Hij was de grote veldheer langs wie iedere aanval liep'

Vrijdag, 23 september 2022 om 08:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:21

Valentijn Driessen zag het Nederlands elftal donderdagavond een goede indruk maken tijdens het Nations League-duel met Polen (0-2 winst). De journalist van De Telegraaf is vooral te spreken over Cody Gakpo, Frenkie de Jong en Remko Pasveer. Driessen stelt echter wel dat belangrijke basiskrachten als De Jong en Memphis Depay fit moeten blijven, wil Oranje hoge ogen kunnen gooien op het WK in Qatar.

“De debuterende Remko Pasveer kan zijn koffer pakken voor het WK”, stelt Driessen. “Hij maakte een prima indruk. Weliswaar kreeg hij niet veel te doen, maar aan de bal zorgde hij voor een prima opbouw.” Ook over Gakpo is de journalist goed te spreken. "Gakpo trok zijn stijgende vorm bij PSV goed door naar het Nederlands elftal. Op een voor hem vreemde positie achter de spitsen.” De aanvaller van PSV nam tegen Polen de openingstreffer voor zijn rekening. Na een schitterende aanval over de rechterkant van het veld stond Gakpo klaar voor het doel om een voorzet van Denzel Dumfries binnen te tikken.

Driessen is van mening dat Van Gaal op het WK niet zonder zijn aanvoerder Virgil van Dijk, Depay en De Jong kan. Vooral de middenvelder van Barcelona, die in de rust werd vervangen door Marten de Roon, blonk volgens Driessen uit. “Depay speelde niet zijn gelukkigste interland, maar zoals De Jong zich presenteerde… Hij was de grote veldheer langs wie iedere aanval liep. Zonder hem in de tweede helft werd het spel van Nederland beduidend stroperiger.”

Driessen maakt zich vooral zorgen over de fitheid van De Jong en Depay, die beiden geen vaste basisspeler bij Barcelona zijn. Depay ging in het tweede bedrijf met hamstringklachten naar de kant, terwijl De Jong eerder al uit voorzorg in de kleedkamer achter bleef. Driessen vraagt zich hardop af of het duo de zware belasting op het WK in Qatar wel aankan. “Tot en met de finale moeten zeven wedstrijden in 29 dagen worden afgewerkt. Op dit moment lijkt dat te veel van het goede voor zowel De Jong als Depay. Het is daarom te hopen dat ze snel meer speelminuten krijgen.”