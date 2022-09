Pasveer kon zich niet onderscheiden bij penaltytests: ‘Geen bal tegengehouden’

Vrijdag, 23 september 2022 om 07:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:14

Remko Pasveer is trots op het feit dat hij tegen Polen zijn debuut voor het Nederlands elftal heeft gemaakt. Met de doelman van Ajax op goal hield Oranje in Warschau de nul. Pasveer (38 jaar en 318 dagen) is na Sander Boschker (39 jaar en 224 dagen) nu de oudste speler ooit in het Nederlands elftal. "Er is weinig tijd en de bondscoach wil mij ook zien, dat is denk de voornaamste reden dat ik speelde.”

“Dit is wel een van de mooiere avonden van mijn leven", zei Pasveer na afloop van het Nations League-duel in Warschau voor de camera van ESPN. “Een paar jaartjes terug had ik dit absoluut niet kunnen dromen.” De sluitpost is eerste doelman bij Ajax en dus kwam zijn selectie voor Oranje voor hem niet als een algehele verrassing. “De laatste maanden zat het er wel een beetje aan te komen, ook omdat er veelvuldig contact was. Maar nu mocht het eindelijk zo zijn.”

Pasveer kreeg tegen Polen de voorkeur boven Jasper Cillessen en Mark Flekken. “De bondscoach maakt goede keuzes, hè", grapte Pasveer. “Ik wist het vrij snel toen ik aankwam. Leuk nieuws natuurlijk, voor de rest was het focussen op de trainingen en de jongens zo goed mogelijk leren kennen. Er is weinig tijd en de bondscoach wil mij ook zien, dat is denk de voornaamste reden dat ik speelde.”

Pasveer nam eerder deze week ook als keeper deel aan de penaltytests van Van Gaal. Toch denkt hij niet dat hij het doel tegen Polen verdedigde doordat hij daarin uitblonk. “Wat ik heb gedaan? Dat weet ik zelf ook niet. We hebben wat testen gedaan. Wat er uit komt, krijgen we nog te horen. Ik heb geen bal tegengehouden, dus ik denk niet dat ik op basis van die tests keepte.”

Van Gaal was blij met het optreden van Pasveer en dat Oranje eindelijk weer eens de nul wist te houden. Toch is de bondscoach niet louter positief over de kersverse debutant. “Nou, ik heb nog wel wat aan te merken op hem, maar hij houdt de nul”, zei van Gaal bij de NOS. “Al doet eigenlijk het hele team dat. Hij heeft het geluk dat het spel bij balbezit tegenstander heel goed werd uitgevoerd. Dat was ook mijn eis van voor de wedstrijd, dat we de nul zouden houden. Het doordekken en het knijpen van de wingbacks die dan rugdekking verzorgen; dat hebben we heel goed gedaan.”