Nederlandse kranten: ‘Overtuigende zege Oranje, maar ook zorgen’

Vrijdag, 23 september 2022 om 07:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:14

De Nederlandse ochtendkranten spreken na het Nations League-duel tussen het Nederlands elftal en Polen over een overtuigende zege voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal. Oranje boekte donderdagavond een comfortabele 0-2 zege in Warschau dankzij goals van Cody Gakpo en Steven Bergwijn, waardoor het Nederlands elftal op de drempel van de finaleronde van de Nations League staat. Enkele blessures moeten Van Gaal echter ook zorgen baren.

“Op pole voor Final Four”, kopt De Telegraaf. Mike Verweij zag Oranje vooral voor rust flitsen tegen Polen en is te spreken over de ‘prachtgoals’, maar maakt zich ook zorgen over de blessures van Teun Koopmeiners en Memphis Depay. “Louis van Gaal bestempelde de tweede helft tegen Duitsland als de beste in zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Daar kan de eerste helft tegen het weliswaar veel zwakkere Polen aan worden toegevoegd. Oranje was dominant, zette agressief druk en legde een aantal prachtige, vloeiende aanvallen op de mat. Maar ook verdedigend kon Oranje bekoren.”

Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad vond het Nederlands Elftal overtuigend en zag het elftal van Van Gaal ‘vrolijkheid’ uitstralen. “De openingsgoal was na twaalf minuten zelfs van zeldzame schoonheid. In een ragfijn, kunstig patroon van 21 aaneengesloten passes speelde Nederland zich helemaal naar het Poolse doel, van links helemaal naar rechts, met het slotstuk-in-versnelling als absolute hoogtepunt.” Ook Mossou benoemt echter de zorgen. “Blessures voor Teun Koopmeiners en Memphis Depay legden een deken over een verder prima zege.”

Willem Vissers zag namens de Volkskrant eveneens een dominant en oppermachtig Oranje, maar plaatste ook een kritische noot. “Het spel mag bij vlagen iets meer zijn gericht op het maken van doelpunten. Het was een duel met betrekkelijk weinig tempo en vrij weinig momenten voor de goals. Polen liet vrijwel alles toe, en dus speelde Nederland de bal eindeloos rond, gebruikmakend van de vleugels, van de technische suprematie, van het aangeleerde positiespel en de dominantie uit het leerboek van bondscoach Louis van Gaal.”

“Met een overwinning op Polen worden de contouren van Oranje duidelijk zichtbaar”, zo luidt de conclusie van het NRC Handelsblad, dat het Nederlands elftal bravoure en zelfvertrouwen uit zag stralen. “In de veertien wedstrijden onder zijn leiding verloor Nederland niet één keer. De bondscoach heeft van Oranje een formatie gemaakt die zich niet alleen voor het eerst sinds 2014 plaatste voor het WK, maar in Qatar wel eens uit zou kunnen groeien tot een gevaarlijke outsider in de strijd om de wereldtitel. Dan zou in Doha wel alles op zijn plaats moeten vallen.”