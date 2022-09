VZ 5: Oranje vreest blessures na simpele zege; Turkije blameert zich

Vrijdag, 23 september 2022 om 01:15

Van Gaal ziet Depay en Koopmeiners uitvallen op verder zorgeloze avond

Het Nederlands elftal heeft een simpele overwinning geboekt op Polen in de Nations League. In Warschau werd het 0-2 voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal door doelpunten van Cody Gakpo en Steven Bergwijn. Remko Pasveer (basis) en Kenneth Taylor (invaller) maakten hun debuut. Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal de laatste Nations League-wedstrijd. Dan is België de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA en moet een plek in het Final Four-toernooi worden bemachtigd.

Van Gaal vreest ontbreken tweetal tegen België: ‘Het voorspelt weinig goeds’

Louis van Gaal is erg tevreden over het spel dat het Nederlands elftal op de mat heeft gelegd. Oranje won in de vijfde speelronde van de Nations League-campagne met 0-2 van Polen, waardoor Nederland zondag bij een kleine nederlaag tegen België zelfs nog verzekerd is bij een plek bij de Final Four. De bondscoach komt in gesprek met de NOS met een update over de fysieke toestand van meerdere spelers.

Spektakelstuk in Istanbul: Turkije loopt tegen eerste puntenverlies aan

Turkije heeft in zijn vijfde Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen van Luxemburg. In Istanbul werd het 3-3. De Turken kwamen drie keer op achterstand, maar toonden karakter en kwamen driemaal langszij. Orkun Kökçü begon in de basis en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Het was het eerste puntenverlies van de Turken na vier winstpartijen. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz was al zeker van promotie naar de Nations League B.

België behoudt dankzij geniale De Bruyne minieme kans Oranje te verstoten

België heeft nog altijd een minieme kans om als groepshoofd in Poule 4 van de Nations League te eindigen. In eigen land waren de Rode Duivels met 2-1 te sterk voor Wales dankzij treffers van Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi. Dankzij de driepunter blijft het gat tot Nederland, dat tegelijkertijd wist te winnen van Polen, drie punten. In de laatste poulewedstrijd treden de Belgen in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Oranje. Het Nederlands elftal won de heenwedstrijd met 1-4 van België, waardoor de ploeg van Louis van Gaal op basis van onderling resultaat ruim in het voordeel is in het laatste groepsduel.

Thomas Letsch kan lokroep niet weerstaan en vertrekt bij Vitesse

Er is een einde gekomen aan het huwelijk tussen Vitesse en Thomas Letsch, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De Duitser keert terug naar zijn geboorteland, waar hij aan de slag gaat bij VfL Bochum. Ook assistent-trainer Jan Fiesser vertrekt, hij gaat met Letsch mee. Naar verluidt betaalt de hekkensluiter van de Bundesliga 500.000 euro aan Vitesse om het contract van de 54-jarige oefenmeester, dat nog liep tot volgend jaar zomer, af te kopen.

