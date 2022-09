Pasveer is tevreden over zijn debuut in Oranje, maar ziet ook verbeterpunt

Vrijdag, 23 september 2022 om 00:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:06

Remko Pasveer kijkt in het algemeen tevreden terug op zijn debuut voor het Nederlands elftal. De 38-jarige keeper hield woensdagavond in zijn eerste interland, in de Nations League tegen Polen (0-2 winst), direct 'de nul'. "Verdedigend hebben we de opdracht denk ik goed vervuld", zegt Pasveer dan ook na afloop tegenover de NOS. Over zijn bijdrage aan het opbouwspel toont de doelman van Ajax zich zelfkritisch.

"Ik denk dat ik degelijk heb gespeeld", zegt Pasveer tegen ESPN. "De eerste helft was goed van mijn kant, de tweede helft was lastiger wat betreft het voetballende gedeelte, omdat het veld toch wel heel slecht was. Het stuiterde veel, dus neem je wat minder risico met meer lange ballen de tweede helft, helemaal niet als je dan al 0-1 voor staat, en later 0-2. Ik denk dat het degelijk was, maar voetballend kon het beter."

Pasveer hoefde slechts twee reddingen te verrichten: één op een matig afstandsschot van Sebastian Szymanski en één op een schot richting verre hoek van Nicola Zalewski. "Veel had ik niet te doen, dus het ging vooral om het voetballende aspect", weet de routinier, die met zijn leeftijd van 38 jaar de op één na oudste Oranje-debutant aller tijden werd (Sander Boschker debuteerde in 2010 op 39-jarige leeftijd).

"Dit is wel een van de mooiste avonden uit mijn leven", zegt Pasveer tegen ESPN. "Ik had dit een paar jaar geleden absoluut niet durven dromen. De laatste maanden zat het er wel een beetje aan te komen, omdat er ook veelvuldig contact was." Pasveer prijst zich gelukkig met zijn haasje. "Ik heb hem net gekregen, samen met Kenneth (Taylor, red.), die heeft ook zijn debuut gemaakt. Een speech? Ik heb wel even wat gezegd natuurlijk. Wel leuk."

Louis van Gaal over Pasveer

Pasveer blijkt wat betreft zijn prestatie in het meevoetballen op één lijn te zitten met Louis van Gaal. "Ik heb nog wel wat aan te merken op hem, maar hij houdt de nul", aldus de bondscoach tegenover de NOS. "Al doet eigenlijk het hele team dat. Hij heeft het geluk dat het spel bij balbezit tegenstander heel goed werd uitgevoerd. Dat was ook mijn eis van voor de wedstrijd, dat we de nul zouden houden. Het doordekken en het knijpen van de wingbacks die dan rugdekking verzorgen; dat hebben we heel goed gedaan."