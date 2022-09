Hans Kraay junior: ‘Ik zou me als bondscoach echt kapot schamen’

Hans Kraay junior vindt dat bondscoach Czeslaw Michniewicz van Polen 'zich kapot moet schamen' voor de prestatie van zijn elftal in de Nations League tegen Nederland. Polen kwam in het volgepakte Nationaal Stadion in Warschau onder toeziend oog van 56.000 supporters zeer behoudend voor de dag en ging vrijwel kansloos met 0-2 onderuit. "We mogen wel stellen dat het een zeer, zeer matig Polen was", analyseert Kraay junior voor ESPN.

Polen creëerde nauwelijks iets tegen Oranje en deed daar zeker in de eerste helft ook bijna geen poging toe, constateert Kraay junior. "Er was vanuit Polen echt nul komma nul druk op de bal. Ik denk dat wij ook nog wel een kwartiertje mee hadden kunnen spelen", zegt Kraay junior tegen presentator Jan Joost van Gangelen. "Nederland was heel comfortabel aan de bal, dat zag je ook bij beide doelpunten, maar het is ook niet moeilijk voetballen als je zoveel tijd en ruimte krijgt. Oranje wint weer, maar tegen een hele, hele matige ploeg. Ik hoop niet dat Oranje zich daardoor zand in de ogen laat strooien."

Kraay junior raadt Robert Lewandowski, de absolute sterspeler van Polen, aan om met de vuist op tafel te slaan. "Als ik Lewandowski was, dan zou ik het ook helemaal niet leuk vinden om daar te spelen. Hij stond in de eerste helemaal alleen in de spits, maar hij zou daar toch wel iets te vertellen hebben? Arek Milik kwam er in de rust in en toen hadden ze een kwartier lang wél druk op Oranje. Lewandowski kan toch zeggen: 'Luister, ik speel met Milik. Ik ben hier de baas.'"

"Ik zou me als bondscoach echt kapot schamen als er 56 duizend supporters in het stadion zitten en je speelt lou loene-voetbal", zegt Kraay junior. In het enige kwartier dat Polen volgens de analist goed speelde, direct na rust dus, ontstond een gigantische mogelijkheid voor de thuisploeg om op gelijke hoogte te komen. Daley Blind werd eruit gelopen door de diepgaande Przemyslaw Frankowski, die met een ragfijne voorzet Milik bediende. De spits schoot voor open doel over. "Daley komt in dit soort situaties in de problemen en Van Dijk is daarna ook te laat bij Milik", analyseert Kraay junior.