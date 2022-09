‘Groentje’ maakt indruk bij Oranje: ‘Zal hij een hartslag hebben?'

Donderdag, 22 september 2022 om 23:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:03

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hebben genoten van het spel van Jurriën Timber. De verdediger van Ajax speelde negentig minuten in de met 0-2 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Polen en was er medeverantwoordelijk voor dat Oranje voor het eerst dit kalenderjaar de nul hield. Van Hooijdonk verbaast zich over het gemak waarop Timber zich staande houdt tussen de 'grote jongens'.

De defensie van Oranje kwam op twee spaarzame momenten nauwelijks in de problemen tegen Polen. In de eerste helft werd een schot van Feyenoorder Sebastian Szymanski simpel gepakt door debutant Remko Pasveer. Vlak na rust hielp invaller Arek Milik een kans om zeep. De voormalig Ajacied had de bal voor het intikken, maar mikte over. Pasveer hield op die manier een fijn gevoel over aan het duel, daar hij de eerste doelman is die er dit jaar in slaagt om de nul te houden.

In de studio van de NOS ging de aandacht uit naar Timber. "Het is ongelooflijk, het gemak waarmee hij deze wedstrijden speelt", aldus Pierre van Hooijdonk. "Het is pas zijn negende interland, maar het lijkt alsof hij al tachtig interlands heeft gespeeld. Ook in aanvallend opzicht doet hij mee. Hij is niet groot, maar hij heeft zo die focus op de duels. Net even een duwtje voordat de bal bij de aanvaller komt. Ik vind het echt geweldig hoor. 21 jaar. Hij is geruisloos in het elftal gekomen."

Ook Rafael van der Vaart is onder de indruk van de verdediger. Timber heeft onder meer Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij uit het elftal gespeeld. Virgil van Dijk en Nathan Aké waren de overige centrale verdedigers. "Zal hij een hartslag hebben? Hij maakt zich echt helemaal niet druk", aldus Van der Vaart. Het moet blijken of Timber zondag weer kan rekenen op een basisplaats. Dan neemt Oranje het in de Johan Cruijff ArenA op tegen België voor een plek in het Final Four-toernooi.