Van Gaal vreest ontbreken tweetal tegen België: ‘Het voorspelt weinig goeds’

Donderdag, 22 september 2022 om 23:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:43

Louis van Gaal is erg tevreden over het spel dat het Nederlands elftal op de mat heeft gelegd. Oranje won in de vijfde speelronde van de Nations League-campagne met 0-2 van Polen, waardoor Nederland zondag bij een kleine nederlaag tegen België zelfs nog verzekerd is bij een plek bij de Final Four. De bondscoach komt in gesprek met de NOS met een update over de fysieke toestand van meerdere spelers.

Van Gaal spreekt terugblikkend op de overwinning van een bijna perfecte avond. “Ik heb voorafgaand geprobeerd aan te geven waar we ons moeten ontwikkelen. Dat is tijdens het balbezit van de tegenstander. Negentig minuten hebben we druk op de bal gegeven. We hebben heel weinig weggegeven, terwijl er toch een fantastische spits staat te spelen. Later kwam er nog een tweede spits bij, Milik, die ook op het hoogste niveau speelt. We hebben alleen te veel balverlies geleden in simpele situaties, waardoor zij twee kansen kregen. Maar eigenlijk creëerden we die kansen zelf, omdat we te makkelijk de bal verloren.”

“Ik denk dat we ook meer balverlies leden door de blessure bij Berghuis”, vervolgt Van Gaal. “Hij leed meer balverlies dan gebruikelijk, omdat hij last had van zijn onderrug. Toch wilde ik hem niet te snel wisselen, want anders had ik alle wissels opgebruikt en je weet nooit wat er in de slotfase gebeurt.” Nog voor het verstrijken van de eerste speelminuut viel Teun Koopmeiners met een hoofdblessure uit. Van Gaal heeft positieve signalen vernomen van de middenvelder. “Natuurlijk moet er nog een scan gemaakt worden, maar ik heb begrepen dat hij zich al wat beter voelde.”

“We hebben zowel met Koopmeiners als met Frenkie de Jong geen risico genomen. Frenkie hebben we ook in de rust gewisseld. Naast Koopmeiners, De Jong en Berghuis kampte ook Memphis met klachten. Laatstgenoemde moest zich enkele minuten na rust noodgedwongen laten vervangen. “Het is jammer dat Memphis met zijn blessure eraf is gegaan. Dat voorspelt niet veel goeds. Ik denk niet dat Memphis zondag zal spelen. Berghuis zal denk ik ook niet spelen, omdat een rugblessure doorgaans wat langer duurt dan slechts een aantal dagen”, besluit Van Gaal.