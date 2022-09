Van Dijk moet lachen en komt met speciale ‘shoutout’ naar twee ploeggenoten

Donderdag, 22 september 2022 om 23:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:00

Virgil van Dijk heeft genoten van het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal kwam op bezoek bij Polen geen moment in de problemen en zegevierde door treffers van Cody Gakpo en Steven Bergwijn met 0-2. Tegenvaller was het uitvallen van Teun Koopmeiners (hoofdblessure) en Memphis Depay (hamstringblessure). Komende zondag moet tegen België definitief een plek worden bemachtigd in de Final Four van de Nations League.

Oranje kreeg al vroeg in het duel een flinke domper te verwerken, toen Koopmeiners na een nare botsing per brancard van het veld moest worden gedragen. Het duel met de Polen zat er om die reden na 49 seconden al op voor de middenvelder van Atalanta. "Dan begin je niet fijn aan de wedstrijd natuurlijk", aldus Van Dijk bij de NOS. "Maar wat ik heb gehoord gaat het goed met hem. Dat is het belangrijkste. Helaas gebeuren dit soort dingen in het voetbal. Laten we hopen dat het goed blijft gaan."

Het was voor het eerst dit kalenderjaar dat Oranje de nul wist te houden. "Tegen België hadden we ook de nul moeten houden, maar verzaakten we in de laatste tien minuten", aldus Van Dijk. "Maar over het algemeen hebben we een goede pot gespeeld. Na rust zag je dat zij meer druk gingen zetten met Milik, maar dan moet je blijven voetballen. Je moet meters maken, snel van kant wisselen. Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen. Een goede prestatie."

Aan de openingstreffer van het Nederlands elftal gingen achttien passes vooraf. "Dat is mooi. Dat is om te genieten", lacht Van Dijk. "Over het algemeen was het gewoon een hele fijne avond voor ons. Een geweldig stadion en een moeilijke tegenstander, maar we speelden goed. De jongens die zijn ingevallen waren ook uitstekend. Vincent speelde goed, het is belangrijk om die ballen vast te houden voorin. Wout (Weghorst, red.) ook. Het is lastig om in te vallen, maar ik wil een speciale shoutout doen naar hen. Het is belangrijk dat we iedereen nodig hebben."