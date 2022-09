België behoudt dankzij geniale De Bruyne minieme kans Oranje te verstoten

Donderdag, 22 september 2022 om 22:39 • Mart van Mourik

België heeft nog altijd een minieme kans om als groepshoofd in Poule 4 van de Nations League te eindigen. In eigen land waren de Rode Duivels met 2-1 te sterk voor Wales dankzij treffers van Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi. Dankzij de driepunter blijft het gat tot Nederland, dat tegelijkertijd wist te winnen van Polen, drie punten. In de laatste poulewedstrijd treden de Belgen in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Oranje. Het Nederlands elftal won de heenwedstrijd met 1-4 van België, waardoor de ploeg van Louis van Gaal op basis van onderling resultaat ruim in het voordeel is in het laatste groepsduel.

In de ploeg van Martínez maakte de achttienjarige Zeno Debast, het verdedigende talent van RSC Anderlecht, zijn debuut. De driemansverdediging werd aangevuld door Toby Alderweireld (centraal) en Jan Vertonghen (links). Verder kreeg Batshuayi bij de afwezigheid van Romelu Lukaku een basisplek in de spitspositie en completeerden De Bruyne en Eden Hazard de voorhoede. De opvallendste afwezige aan de kant van Wales was Gareth Bale, die startte vanaf de bank.

??????????, KDB! ??

De Belg laat maar weer eens zien dat hij met beide benen geweldig kan voetballen ?? Hij schiet de bal uit de voorzet in 1 keer met links in de goal! ??#ZiggoSport #NationsLeague #BELWAL pic.twitter.com/EHcP5wHvjd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 22, 2022

Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut kwamen de Belgen op een 1-0 voorsprong. Batshuayi bediende op de rand van het zestienmetergebied De Bruyne, die met een zeer fraaie voetbeweging ineens de rechterbenedenhoek vond. De middenvelder van Manchester City kreeg na een klein half uur spelen opnieuw een goede kans om tot scoren te komen. Vanaf circa twintig meter afstand zocht hij de linkerhoek, maar de paal stond een nieuwe treffer in de weg. De 2-0 viel tien minuten voor rust alsnog.

Batshuayi ?? De Bruyne

Wederom staan de twee aan de basis van de goal van De Rode Duivels ??

België heeft geen kind aan Wales en maakt de 2-0 ??#ZiggoSport #NationsLeague #BELWAL pic.twitter.com/OlzmSNhIh2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 22, 2022

Wederom was het de tandem Batshuayi-De Bruyne die België succes opleverde, al fungeerde de middenvelder ditmaal als aangever. Na een afgemeten voorzet bij de eerste paal kon Batshuayi van dichtbij binnentikken. Vijf minuten na de hervatting vond Wales, dat in het eerste bedrijf nauwelijks aan voetballen toekwam, de aansluiting. Kieffer Moore was in de lucht veel te sterk voor Debast en zorgde uit de voorzet van Brennan Johnson voor de 2-1. Met Gareth Bale binnen de lijnen ging Wales nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die werd niet meer gevonden. In de slotminuut werd bondscoach Martínez nog met rood van het veld gestuurd vanwege onsportief gedrag.