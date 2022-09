Mbappé bezorgt Frankrijk eindelijk eerste zege in Nations League-campagne

Donderdag, 22 september 2022 om 22:44 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:11

Frankrijk heeft het Nations League-duel Oostenrijk winnend afgesloten en zo degradatie naar de Nations League B voorlopig afgewend. Mede dankzij een ontketende Kylian Mbappé werd Oostenrijk in het Stade de France met 2-0 verslagen. De sterspeler van Paris Saint-Germain schoot zijn land op voorsprong en Olivier Giroud zette de eindstand op het bord. Door de winst klimmen de Fransen (vijf punten) in Groep 1 naar de derde plek, Oostenrijk zakt naar de laatste stek (vier punten).

De Fransen waren al uitgeschakeld in de race voor de Final Four van de Nations League en moesten absoluut winnen van Oostenrijk om niet te degraderen naar de League B. Bondscoach Didier Deschamps wijzigde zijn elftal op acht plekken ten opzichte van het laatste Nations League-duel tegen Kroatië (0-1 verlies). Hij gunde de Monegasken Benoît Badiashile en Youssouf Fofana meteen hun basisdebuut. Vanwege een blessure van Hugo Lloris stond Mike Maignan op doel. Voor de doelman van AC Milan was het pas zijn vijfde interland. Voorin werd de geblesseerde Karim Benzema vervangen door Olivier Giroud, die een koppel vormde met Mbappé, met Antoine Griezmann spelend in hun rug. Bij de bezoekers stonden Marko Arnautovic en Max Wöber in de basis.

Les Bleus dachten na twee minuten al op voorsprong te komen. De goal van Mbappé werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Het was daarna alleen maar Frankrijk dat het tempo bepaalde met de sterspeler van PSG als continue plaaggeest. Een schitterende dubbele één-twee tussen Giroud en Mbappé werd door laatstgenoemde niet tot treffer gepromoveerd en Aurélien Tchouaméni was erg dicht bij de openingstreffer. Zijn omhaal knalde op de onderkant van de lat via de vingers van Oostenrijkse keeper Patrick Pentz. De rebound was niet besteed aan Griezmann. De mooiste pass van de eerste helft kwam van Tchouaméni. Hij lanceerde Mbappé die de keeper omspeelde, maar de hoek was te moeilijk om te scoren. Bij rust spraken de cijfers boekdelen: het thuisland stond op vijftien doelpogingen, de bezoekers op één.

Na de thee ging Frankrijk op dezelfde voet verder, maar dan een stuk succesvoller. Binnen tien minuten was het Mbappé die eindelijk het net vond. Giroud lanceerde zijn rappe aanvalspartner die liefst vijf verdedigers bezighield en het nakijken gaf. Pentz was kansloos op zijn uithaal. Niet veel later was het Giroud die de score verdubbelde. Hij kopte een perfecte voorzet van Griezmann tegen de touwen. Dankzij deze goal is Giroud, met 35 jaar en 357 dagen, de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van het Franse nationale team. De Oostenrijkers probeerden er zo nu en dan uit te komen, maar tot gevaar kwamen zij niet. Mbappé had het tot het einde van de wedstrijd op de heupen, al kon geen doelpunt meer bijschrijven.