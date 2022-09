Van Hooijdonk en Van der Vaart unaniem over uitblinker: ‘Indrukwekkend’

Donderdag, 22 september 2022 om 21:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:56

Het Nederlands elftal had in de eerste helft van het Nations League-duel met Polen niets te duchten van de thuisploeg. Na een naar begin - Teun Koopmeiners moest de strijd al na een minuut staken - zette Cody Gakpo Oranje op voorsprong. Na een schitterende aanval stond de aanvoerder van PSV klaar voor het doel om een voorzet van Denzel Dumfries binnen te tikken. Met name de voorassist van Memphis Depay was van grote schoonheid.

Pierre van Hooijdonk heeft genoten van de eerste helft van het Nederlands elftal. "Oranje is dominant en agressief in het druk zetten, Polen weet er geen raad mee", aldus de analist bij de NOS. "Deze goal (0-1, red.) is echt genieten. Depay laat hem met zoveel gevoel van de voet vallen. Geweldige goal. Het plan bleef na de invalbeurt van Berghuis hetzelfde, maar je hebt een andere type speler. Hij valt zó gretig in. Hij wil alle ballen hebben, het spel verdelen, naar voren spelen. Berghuis vond ik indrukwekkend invallen."

Ook Van der Vaart was onder de indruk van de openingsgoal. Via Berghuis en Depay kwam de bal uiteindelijk bij Dumfries terecht, die de bal op een presenteerblaadje legde voor Gakpo. "Ze lopen allemaal door elkaar heen. Berghuis valt fantastisch in. Ze proberen hem ook continu te zoeken. Als ze hem aanspelen weten ze dat hij hem diep speelt of tussen de linies. Ik ben echt aan het genieten", aldus Van der Vaart, die Koopmeiners een hart onder de riem steekt. "Dat zag er niet best uit. Goede beslissing om hem te wisselen, heel triest voor die jongen. Laten we hopen dat het snel beter gaat."