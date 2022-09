Technisch directeur Ted van Leeuwen gaat NEC plotseling verlaten

Donderdag, 22 september 2022 om 21:08 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:11

Ted van Leeuwen vertrekt eind oktober bij NEC. De technisch directeur diende eind april al zijn ontslag in bij de Raad van Commissarissen, maar op verzoek van de leidinggevenden bleef hij aan om de zomerse transferperiode te overbruggen. Van Leeuwen blijft tot eind oktober bij de Nijmegenaren om lopende zaken af te ronden.

“NEC is niet meer te vergelijken met de club van anderhalf jaar geleden", vertelt de vertrekkende Van Leeuwen via de offciële kanalen. "Met de hulp van iedereen is er veel ten goede gekeerd. Niet alleen is de club gepromoveerd, maar de hele organisatie is op Eredivisie-niveau gebracht. Qua faciliteiten en qua denken. Deze resultaten zijn de consequenties van faciliteren. Dat is het fundament van alles. Nieuwe kleedkamers, nieuwe gym, met de tong gelikte velden. Daarmee is er elan in de club gekomen, een nieuw geloof, een positieve dynamiek. Na jaren in de duisternis te hebben doorgebracht, schijnt weer een mooi licht op de club. Iedereen is enthousiast: NEC doet er weer toe."

Volgens Van Leeuwen zijn de gestelde doelen bereikt en ook sneller dan verwacht. “De club is klaar voor de derde fase van het project: bevestigen en uitbouwen. En zo de stap te maken naar een vaste plaats in de subtop van de Nederlandse Eredivisie. Dat is een realistische doelstelling. Het is met veel plezier dat ik terugkijk op dit project. Ik wens iedereen heel veel succes”, zo zegt de Apeldoorner.

Van Leeuwen werd in februari 2021 aangesteld bij NEC met als opdracht om de club terug naar de Eredivisie te leiden. Via de play-offs lukte dit niet veel later na zijn aanstelling. Onder zijn bewind werden onder anderen Jasper Cillessen, Philippe Sandler en Oussama Tannane naar Nijmegen gehaald. Op dit moment bezet de club een elfde plek in de Eredivisie met acht punten uit zeven wedstrijden.