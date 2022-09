Koopmeiners gaat na 49 seconden neer na duel en verlaat veld per brancard

Donderdag, 22 september 2022

Teun Koopmeiners is nog voor het verstrijken van de eerste speelminuut uitgevallen bij Oranje. In het Nations League-duel met Polen ging de middenvelder al na 49 seconden naar de grond nadat hij een onbedoelde klap tegen het hoofd leek te krijgen van Karol Linetty.

Direct na de botsing met de Pool bleef Koopmeiners liggen op de grond. Teamgenoten maakten direct het wisselgebaar naar de kant. De Nederlander werd onmiddellijk per brancard van het veld gedragen, terwijl Steven Berghuis snel aan de warming-up begon. Uiteindelijk kwam laatstgenoemde direct binnen de lijnen. Het is vooralsnog onbekend hoe ernstig de blessure van Koopmeiners is.