Louis van Gaal: 'Het is niet des-Van Gaals om zo'n speler te selecteren'

Donderdag, 22 september 2022 om 20:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:53

Louis van Gaal heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn opstelling voor het Nations League-duel met Polen. De bondscoach kiest met Remko Pasveer en Cody Gakpo voor twee opvallende namen in de basisopstelling. Voor de doelman van Ajax is het zijn debuut in Oranje. Pasveer (38 jaar en 318 dagen) is na Sander Boschker (39 jaar en 224 dagen) de oudste speler ooit in het Nederlands elftal.

Pasveer, die de voorkeur krijgt boven Jasper Cillessen en Mark Flekken, ziet voor zich de 'gebruikelijke' namen, met in de as Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké en op de flanken Denzel Dumfries en Daley Blind. Het middenveld wordt gevormd door Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong en Cody Gakpo. Laatstgenoemde fungeert daarbij als nummer 10. In de voorhoede moeten Steven Bergwijn en Memphis Depay voor het gevaar zorgen.

Van Gaal erkent bij de NOS dat hij 'spelers wil zien' op de 10-positie. "Je gaat steeds meer naar een vast elftal toe. Je ziet aan de basisspelers wie bijna vast zijn, maar ze moeten blijven leveren. Op de posities die ik gewisseld heb wil ik anderen zien. Dat kan alleen maar in deze twee wedstrijden. Met Cody Gakpo is er minder balans dan met Klaassen. Maar nu is het niet zo interessant. Ik wil Gakpo zien. Je kunt er haast vanuit gaan dat Klaassen tegen België speelt, omdat we dan meer balans nodig hebben", aldus Van Gaal.

De bondscoach erkent 'heel erg nieuwsgierig' te zijn naar Pasveer. Voor de doelman van Ajax worden het zijn eerste minuten in het shirt van Oranje. Van Gaal zegt Pasveer vorig jaar ook al op de radar te hebben gehad. "Het is niet des-Van Gaals om een 38-jarige speler te selecteren. Maar hij verdient het wel", aldus de keuzeheer. "We wilden hem verleden jaar al oproepen, maar toen brak hij iets in zijn hand (een vinger, red.). Dat ging toen dus niet door. Bij Ajax heeft hij laten zien wat hij kan."

Tot slot gaat Van Gaal in op het verdedigen van Robert Lewandowski. "Dat moet altijd gebeuren met elkaar. Met de drie of de vijf verdedigers, dat ligt eaan hoe zij spelen. Als zij met twee spitsen spelen kunnen wij het oplossen met drie verdedigers, anders zijn de wingbacks heel belangrijk aan het worden. Ik hoop dat zij spelen zoals ze het op papier hebben toevertrouwd. Dan kunnen we ook tegen drie aanvallers spelen. Tegen twee spitsen en een nummer 10 hebben we al gespeeld."

Opstelling Nederland: Pasveer; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; Koopmeiners, Gakpo, De Jong; Bergwijn, Depay