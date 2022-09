Stekelenburg: ‘Ineens zag ik een schaar door de kleedkamer vliegen’

Het schaarincident tussen Zlatan Ibrahimovic en Ahmed Mido Hossam staat nog altijd in het geheugen gegrift bij Maarten Stekelenburg. De doelman van Ajax maakte in 2003 ook al onderdeel uit van de kleedkamer van de Amsterdammers, toen beide spitsen elkaar na de Klassieker tegen Feyenoord te lijf gingen. In gesprek met het clubkanaal van Ajax haalt Stekelenburg herinneringen op.

Het schaarincident tussen Mido en Zlatan vond plaats in 2003, toen de Zweed als talent werd beschouwd en de Egyptenaar als vedette gold. Zlatan kreeg in de bewuste wedstrijd tegen Feyenoord, die verloren ging, echter de voorkeur, waarna het na afloop tot een confrontatie kwam. "Volgens mij speelde ik nog die wedstrijd, we verloren", weet Stekelenburg nog. "Er waren wel meer mensen boos, maar Mido was aan het schreeuwen en zijn tape aan het afknippen. Hij zat rechts van mij, Zlatan rechts. Zlatan zei iets, er werden discussies gevoerd over en weer en ineens zag ik een schaar voorbij vliegen."

Stekelenburg weet zich nog te herinneren dat het akkefietje net zo snel voorbij was als dat het begon. "Het ging eigenlijk heel snel, alles bij elkaar duurde het nog geen minuut. Ze stonden allebei op, gingen tegen elkaar in, er sprongen wat mensen tussen en dat was het", aldus de doelman, die zag hoe de kemphanen 's avonds alweer bevriend waren. "Volgens mij liepen ze diezelfde avond nog arm in arm door het centrum van Amsterdam. Nu lachen we erom."

Mido en Zlatan zorgden vaker voor spraakmakende momenten bij Ajax. zo wenste de Zweed eens de dure sportauto van de Egyptenaar te lenen voor een date met een topmodel. Mido stemde in, ruilde zijn wagen voor de Mitsubishi van Ibrahimovic, en kwam zijn ploeggenoot 's avonds tegen op het Leidseplein. Het drietal dronk iets samen, waarna Mido bij vertrek zijn eigen sleutels pakte. Toen de date van Zlatan vroeg wat hij deed, zei de Egyptische aanvaller dat de Mitsubishi van zijn teamgenoot was. "Je had het gezicht van Zlatan moeten zien!", aldus Mido enkele jaren geleden in het programma Bij Andy in de Auto.