Unibet: een odd van 2.80 (!) voor een interlanddoelpunt van Harry Kane

Donderdag, 22 september 2022 om 19:00 • Laatste update: 18:58

Vrijdagavond staat er in Groep C van de Nations League een absolute kraker op het programma: Italië - Engeland. Gezien de laatste plaats in de poule zullen the Three Lions flink aan de bak moeten om nog in de buurt te komen van de verrassende koploper Hongarije. In juni eindigde de wedstrijd tussen Engeland en Italië nog in een bloedeloos gelijkspel. Weten deze toplanden nu wel voor een spektakel te zorgen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Nations League-duel in Milaan.

Bij Italië is Wilfried Gnonto wederom opgeroepen door bondscoach Roberto Mancini. De ervaren leidsman is zeer gecharmeerd van de pas achttienjarige aanvaller, die deze zomer hevig werd gelinkt aan een transfer naar Feyenoord. Uiteindelijk tekende Gnonto op de laatste dag van de transferperiode bij Leeds United. Bij Gli Azzurri heeft de rechtspoot geduchte concurrentie van onder meer Ciro Immobile, Gianluca Scamacca en Giacomo Raspadori.

In de formatie van Gareth Southgate is spits Harry Kane nog altijd sterspeler en tevens aanvoerder. Jadon Sancho wordt deze interlandbreak opvallend genoeg gepasseerd door de Engelse bondscoach. De rechtsbuiten van Manchester United lijkt onder Erik ten Hag juist zijn vorm te hebben teruggevonden, maar werd niet opgeroepen voor de interlands tegen Europese grootmachten Italië en Duitsland. Bukayo Saka, zijn concurrent bij Engeland, zal nu de assists moeten leveren op doelpuntenmachine Kane.

Immobile staat vrijdag naar alle waarschijnlijkheid in de punt bij Italië. In 55 interlands was de gelouterde spits goed voor vijftien doelpunten en acht assists. Harry Kane wist in de 73 interlands die hij voor Engeland speelde precies vijftig keer het net te vinden. Ook in de Premier League is de lange spits dit seizoen in vorm. In de eerste zeven competitiewedstrijden maakte Kane zes doelpunten. Daarnaast gaf hij een assist. De clash in San Siro begint vrijdagavond om 20.45 uur.

