Lonwijk bezorgt zijn club recordtransfer en vervolgt carrière bij Dynamo Kyiv

Donderdag, 22 september 2022 om 18:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:55

Justin Lonwijk vervolgt zijn carrière in Oekraïne bij Dynamo Kyiv. De middenvelder komt over van het Deense Viborg FF en kost de Oekraïense club circa twee miljoen euro. Dit verkoopbedrag maakt van Lonwijk meteen de duurste uitgaande speler ooit van de Deense club. Hij tekent bij Dinamo Kyiv een contract tot medio 2027.

Lonwijk diende zelf een transferverzoek in en wilde zo snel mogelijk overstappen naar de Oekraïense topclub. Viborg willigde het verzoek van de middenvelder in en ontvangt de grootste transfersom in de clubgeschiedenis. Jesper Fredberg, directeur voetbalzaken bij Viborg, vindt het jammer dat Lonwijk vertrekt, zo vertelt hij via de officiële kanalen. “Toen we Justin van FC Utrecht haalden, was hij een onbewezen speler zonder veel wedstrijden op het hoogste niveau. We zagen wel veel potentie en wisten dat hij zich bij ons goed kon ontwikkelen. We denken dat we daarin zijn geslaagd. Het is jammer dat wij een echt getalenteerde speler verliezen. Tegelijkertijd zijn we er trots op dat we spelers beter maken zodat zij bij grote clubs op de radar verschijnen.”

Fredberg had de Nederlander liever niet verkocht nadat de Deense transferwindow al was gesloten, maar wist dat Lonwijk hogerop wilde. “We hebben altijd goede gesprekken gehad over een eventuele transfer. Als zich een mooie mogelijkheid voor Justin en de club aandiende, waren wij bereid mee te denken. In dit geval zag Justin Dynamo Kyiv als een mooie kans en het bod was dusdanig goed dat wij akkoord zijn gegaan met de verkoop. Justin heeft een fantastische stempel gedrukt op VFF en we wensen hem het allerbeste in de toekomst.”

Lonwijk had mooie woorden over voor zijn oud-werkgever. “Mijn tijd in Viborg was absoluut fantastisch en ik had geen betere plek kunnen bedenken om me als jonge speler te ontwikkelen. Ik heb hier enorm veel geleerd en we hebben samen veel bereikt, dus het is een heel goede tijd geweest, zowel als persoon als als voetballer.” Hij speelde in totaal 60 wedstrijden voor Viborg waarin hij acht doelpunten maakte en goed was voor zeven assists. Voor zijn vertrek naar Denemarken speelde hij met name voor Jong FC Utrecht, terwijl hij met de A-selectie van de Domstedelingen tot 38 speelminuten in één Eredivisie-duel kwam. In de zomer van 2019 kwam Lonwijk over van de jeugdopleiding van PSV.