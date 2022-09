Thomas Letsch kan lokroep niet weerstaan en vertrekt bij Vitesse

Er is een einde gekomen aan het huwelijk tussen Vitesse en Thomas Letsch, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De Duitser keert terug naar zijn geboorteland, waar hij aan de slag gaat bij VfL Bochum. Ook assistent-trainer Jan Fiesser vertrekt, hij gaat met Letsch mee. Naar verluidt betaalt de hekkensluiter van de Bundesliga 500.000 euro aan Vitesse om het contract van de 54-jarige oefenmeester, dat nog liep tot volgend jaar zomer, af te kopen.

Bochum staat met één punt uit zeven wedstrijden laatste in Duitsland en ontsloeg vorige week trainer Thomas Reis. Zonder de oefenmeester werd dit weekend het eerste puntje gepakt (1-1 tegen 1. FC Köln) en met Letsch hoopt de club de weg omhoog weer in te zetten. De afzwaaiend trainer van Vitesse, die in zijn eerste volledige seizoen Europees voetbal haalde en vorig jaar in de Conference League werd uitgeschakeld door AS Roma, heeft door zijn verleden bij RB Leipzig een goede naam in Duitsland.

Technisch directeur Benjamin Schmedes betreurt het vertrek van Letsch. “Thomas heeft enkele dagen geleden aangegeven dat hij zijn contract bij Vitesse respecteerde, maar dat hij graag de kans wilde aangrijpen om voor de eerste keer in zijn carrière in de Bundesliga te gaan werken. Wij waren bereid om daaraan mee te werken, mits we overeenstemming zouden bereiken met VfL Bochum”, aldus Schmedes. “We zijn Thomas zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Vitesse heeft gedaan en betekend. Hij heeft geschiedenis geschreven met de club, met name in Europa. Thomas neemt dan ook afscheid door de voordeur. We wensen hem veel succes in de Bundesliga en in de rest van zijn loopbaan.”

Letsch zegt Vitesse te gaan missen. "Ik kijk terug op een speciale tijd, waarin we mooie successen en ervaringen met elkaar hebben mogen delen”, stelt de Duitse oefenmeester. “Aan de ene kant vind ik het jammer om de club na meer dan twee jaar te verlaten, omdat ik van elk moment genoten heb, van het begin tot het einde. Anderzijds wilde ik graag de mogelijkheid benutten om een team te coachen in de Bundesliga”, vertelt Letsch. “Ik wil alle spelers, stafleden, collega’s, supporters en sponsoren bedanken en zal Vitesse voor altijd in mijn hart dragen. Ik wens de club het beste.”

Vitesse zegt in het persbericht bezig te zijn met de invulling van de nieuwe technische staf. Joseph Oosting wordt gezien als belangrijkste kandidaat. Ook de namen van Phillip Cocu, Dick Schreuder en Edward Sturing passeerden de voorbije dagen de revue. Oosting, op dit moment hoofdtrainer bij RKC Waalwijk, is een bekend gezicht bij Vitesse. De vijftigjarige Emmenaar was in het verleden als jeugdtrainer, interim en assistent-trainer werkzaam in Arnhem. Zijn contract bij RKC loopt door tot volgend jaar zomer. "We hopen de nieuwe trainersstaf op korte termijn te kunnen presenteren", aldus Schmedes.