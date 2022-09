5 jaar na mentale problemen terug als prof: ‘Er wordt te weinig over gesproken'

Donderdag, 22 september 2022 om 17:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:39

Vijf jaar nadat hij zijn carrière tijdellijk op stop zette, is Thomas Marijnissen terug bij NAC Breda. De 23-jarige vleugelspits kampte met paniekaanvallen, waardoor hij zich genoodzaakt voelde te stoppen met profvoetbal. Bij Op1 spreekt Marijnissen zijn zorgen uit over het machogedrag in de voetbalwereld, dat volgens hem nog altijd veel te veel de boventoon voert.

Marijnissen leverde in oktober 2017 zijn contract bij NAC in, met als toelichting 'dat hij geleidelijk het plezier in de dingen die hij deed voelde verdwijnen'. Eind juli maakte de Bredanaren bekend dat ze hun verloren zoon weer zouden verwelkomen, ditmaal flink wat wijsheid rijker. "Ik maakte mijn debuut op zeventienjarige leeftijd, toen promoveerden we en onderweg naar het feest kreeg ik druk op mijn borst", blikt Marijnissen terug. "Ik had het gevoel dat ik doodging, dat ik stikte. Ik zei tegen mijn vriendin: 'Als dit zo doorgaat, moet je een ambulance bellen'. Uiteindelijk heb ik de huisarts gebeld. Zo is het begonnen en het werd alleen maar erger."

De geboren Bredanaar vond het echter moeilijk om zijn over zijn problemen te praten. Vijf jaar later is het iets waar hij het belang graag van wil benadrukken. "Ik denk dat het belangrijk is om bespreekbaar te maken. Ik denk dat het daar begint. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die hetzelfde als ik hebben, in meer of mindere mate. Maar er wordt weinig over gesproken, vooral in de sport, merk ik." "Vooral ook in de voetballerij?", vraagt presentatrice Carrie Ten Napel. Marijnissen twijfelt even. "Ja, dat denk ik wel", antwoordt hij vervolgens.

NAC-speler Thomas Marijnissen stopte met voetballen vanwege #paniekaanvallen, maar is terug. “Ik vind het belangrijk om bespreekbaar te maken. Ik denk dat er meer mensen zijn die hetzelfde meemaken, maar er wordt heel weinig over gesproken.” #Op1 pic.twitter.com/d7BXm7Bx6R — Op1 (@op1npo) September 21, 2022

Marijnissen beschrijft de gang van zaken in een profvoetbalteam zoals hij deze kent. Wij zijn met een hele selectie, dan heb je de haantjes en de jongens die wat rustiger zijn. Maar er lopen ook jongens tussen met problemen." Zelf wist Marijnissen zich als achttienjarige jongen ook geen houding te geven. "Ik dacht oprecht: het hoort niet bij mij, dat klopt niet, ik stop het maar weg."

Marijnissen, die na zijn tijdelijke stop nog wel enkele amateurclubs versleet, is de volgende in het kamp (ex-)profvoetballers die openlijk voor zijn mentale problemen uitkomt. Onder meer Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna klapten al uit de school over hun geestesgesteldheid. Marijnissen kwam sinds zijn terugkeer bij NAC tot vier duels, waarbij hij in allen invaller was. Scoren of assists geven deed Marijnissen nog niet.