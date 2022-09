UEFA denkt aan Europees-Amerikaans festival met halftime show

Donderdag, 22 september 2022 om 17:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:47

Als het aan de UEFA ligt, wordt de opzet van de traditionele tweestrijd om de Europese Super Cup veranderd. Nu speelt de Champions League-winnaar tegen de kampioen van de Europa League. Met de komst van de Conference League ziet de Europese voetbalbond echter een mogelijkheid om een mini-toernooi te introduceren, waarin ook de Amerikaanse kampioen mee zal strijden.

De Europese Super Cup is het traditionele begin van het Europese voetbalseizoen en wordt over één wedstrijd gespeeld. Met de nieuwe intenties van de UEFA wordt de tweestrijd omgezet in een Final Four-toernooi. De drie winnaars van de Europese toernooien zullen worden vergezeld door de Amerikaans kampioen, zo meldt The Guardian. De Verenigde Staten wordt door de UEFA namelijk beschouwd als de belangrijkste groeimarkt voor het Europese voetbal. Ook op commercieel gebied denkt de voetbalbond een hoop winst te kunnen behalen.

Vooralsnog lijkt dit slechts een proefballonnetje. Het idee voor een openingstoernooi vanaf 2024, ter vervanging van de Europese Super Cup, zou echter wel aan kracht winnen als middel om meer inkomsten te genereren. Daarnaast is het aanboren van nieuw publiek, met name het winnen aan populariteit bij families en vrouwelijke fans, een belangrijke reden. Eerder waren er ook geluiden te horen om de Champions League-finale in de Verenigde Staten af te werken, maar vooralsnog is dat niet reëel.

The Guardian heeft bronnen gesproken die melden dat opties voor het Final Four-toernooi serieus worden bekeken. Het toernooi zou een soort weekendfestival moeten worden met halftime shows zoals bij de Super Bowl, de finale van het American Footballseizoen. Diezelfde bronnen wijzen erop dat andere sporten met succes wedstrijden naar nieuwe markten hebben gebracht. Zo heeft de American Footballbond NFL tijdens het reguliere seizoen wedstrijden in Londen laten spelen. Tijdens de algemene vergadering van de European Club Association (ECA) in Istanbul van donderdag 22 en vrijdag 23 september zullen de plannen verder worden besproken.