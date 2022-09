Zaakwaarnemer onthult: Perr Schuurs liet drie absolute topclubs links liggen

Donderdag, 22 september 2022 om 15:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:27

Perr Schuurs had de clubs voor het uitkiezen deze zomer – en niet de minste. Volgens George Gardi, de zaakwaarnemer die een grote rol speelde in zijn overstap van Ajax naar Torino, genoot de 22-jarige stopper ook nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain en Liverpool. Schuurs was echter overtuigd dat Torino de juiste plek was om zich te ontwikkelen tot 'een van de beste verdedigers ter wereld'.

Nadat voor Schuurs duidelijk werd dat hij voor het vijfde seizoen op rij op het tweede plan zou belanden, koos hij voor een vertrek bij Ajax. De Limburger maakte voor negen miljoen euro de overstap naar Torino, dat echter lange tijd kansloos dacht te zijn. "De eerste keer dat de directeur het had over zijn wens om Perr te kopen, dacht ik dat we met iets onmogelijks bezig waren. Rond die tijd hadden Tottenham, Liverpool en PSG zich ook al bewogen", laat Gardi optekenen door Tuttosport.

Schuurs zag Torino echter als ideale vervolgbestemming, niet in de laatste plaats omdat technisch directeur Davide Vagnati hem dolgraag wilde hebben. "Vagnati wilde Schuurs al een half jaar. Hij is twee keer naar Amsterdam gekomen, en liet Schuurs een overtuiging zien die de doorslag gaf. Urbano Cairo (voorzitter, red.) en Vagnati hebben een gigantische slag geslagen: het gebeurt vrijwel nooit dat Ajax zijn spelers verkoopt voor dit soort bedragen."

Gardi denkt dat zijn cliënt probleemloos de schoenen van Bremer gaat vullen, die deze zomer naar Juventus overstapte om Matthijs de Ligt op te volgen. Sterker nog: "De vergelijking met Bremer motiveert Schuurs. Ik zou zelfs willen toevoegen dat hij zich zelf sneller onmisbaar bij il Toro gaat maken dat de Braziliaan deed. Bremer had twee jaar nodig, Schuurs gaat dat in een veel kortere tijd doen." De Nederlander kwam sinds zijn overstap tot drie competitieduels voor Torino, waarin hij telkens in de basis mocht beginnen. In de overige drie wedstrijden die il Toro in die tijd speelde moest Schuurs vanaf de bank toekijken.