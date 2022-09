‘Penaltyspecialist’ Louis van Gaal wordt gefopt door zijn geheugen

Donderdag, 22 september 2022 om 14:33 • Tom Rofekamp

Louis van Gaal beaamde maandag tijdens zijn persconferentie dat het hebben van een 'penaltykiller' van wezenlijk belang is voor aankomend WK. Daarom laste de bondscoach van het Nederlands elftal een speciaal strafschoppenproject in, waarbij buiten de verkozen doelmannen voor komende interlands ook enkele goalies die op de nominatie staan werden uitgenodigd. Op de persconferentie daags voor het Nations League-duel met Polen kreeg Van Gaal de vraag of hij vroeger zelf ook bekwaam was in het nemen van penalty's. De herinneringen van de 71-jarige keuzeheer kwamen echter niet helemáál overeen met de feiten.

Van Gaal maakte maandag al kenbaar dat hij speciale aandacht wilde schenken aan strafschoppen deze interlandperiode. "In al die toernooien is gebleken dat penalty's vaak doorslaggevend zijn. In 2014 (toen Van Gaal op het WK in Brazilië met Tim Krul als penaltykiller experimenteerde, red.) was het oog van de meester alleen maar zaligmakend. Nu gaan we dat ook wetenschappelijk onderbouwen. Dat is innovatie. Dat pas ik heel vaak toe", zo luidde de uitleg van de oefenmeester.

Of er zijn geen beelden van óf het geheugen laat Louis van Gaal even in de steek... pic.twitter.com/OMOopRLsFl — NOS Sport (@NOSsport) September 21, 2022

In dat verlengde kreeg Van Gaal woensdag de vraag of hij in zijn spelerscarrière zelf eigenlijk een penaltyspecialist was. "Ja", antwoordde de bondscoach resoluut, waarop hij verwees naar een strafschop die hij in 1983 nam tegenover topkeeper Rinat Dasajev. "Hoog in de kruising, je kan het nog zien", beweerde Van Gaal.

De NOS dook echter in het archief en bewees het tegendeel. Allereerst stond Van Gaal (namens Sparta Rotterdam) wel degelijk tegenover Dasajev, maar speelde hij tegen Spartak Moskou in plaats van tegen Dynamo Kyiv, zoals hij beweerde. Bovendien keerde de Russische doelman de strafschop van Van Gaal.

Voor de speciale strafschoppenclinic, die werd geleid door voormalig volleybaltrainer Peter Murphy, mochten ook Justin Bijlow en Kjell Scherpen komen opdraven. Het duo was niet geselecteerd voor de Nations League-duels met Polen en België, maar Van Gaal wilde ze toch graag aan de test onderwerpen. Ook Tim Krul kreeg een uitnodiging, maar de doelman van Norwich City bedankte. Daarmee zette hij zichzelf ook buitenspel voor een eventuele WK-selectie.