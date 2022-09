MVV wordt het slachtoffer van ‘dievengilde’ en kampt met forse schadepost

Donderdag, 22 september 2022 om 14:18 • Guy Habets

MVV is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van inbraak. Dat meldt de club op de eigen kanalen. 'Het mindere allooi van de mensheid', zoals de Maastrichtenaren de dieven noemen, gingen aan de haal met alle kleding van Nike die in de kleedkamers te vinden was. Kledingstukken van Masita bleven gewoon liggen.

Mede daardoor denkt MVV dat de dieven precies wisten waarvoor ze naar Stadion de Geusselt waren gekomen. "Diverse ruimtes van de kleedkamers werden doorzocht. Men wist duidelijk waar men naar op zoek was. Zo werd alle kleding van Masita ongemoeid gelaten terwijl men wel met Nike-kleding aan de haal ging. Zo is de hele voorraad Nike-kleding (wedstrijdkleding, trainingskleding, showpakken) van alle zeven jeugdteams (tot en met O21) ontvreemd."

De meeste kledingstukken lagen klaar om naar de drukker te gaan, aangezien daar nog een sponsorlogo op de tenues gedrukt moest worden. Het MVV-logo zat wel op alle ontvreemde kleding. MVV meldt dat het nog niet precies weet hoe veel schade het heeft geleden, maar denkt wel dat het 'in de vele duizenden euro's' gaat lopen. De politie heeft ondertussen een sporenonderzoek ingesteld en alle camerabeelden in en rondom het stadion worden nauwkeurig uitgelezen.

De Sterrendragers roepen ondertussen op om uit te kijken naar mensen die plotseling in wedstrijd- en/of trainingskledij met het MVV-logo erop rondlopen en om het internet, waar spullen verkocht kunnen worden, goed in de gaten te houden. De Maastrichtse club wordt dan ook graag op de hoogte gehouden. Er wordt stevig gebaald in de hoofdstad van Limburg, aangezien er de laatste tijd juist steeds meer positiviteit heerst rondom MVV.