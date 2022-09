Verval van Internazionale komt op de rekening van Nederlander

Donderdag, 22 september 2022 om 13:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:40

Het seizoen van Internazionale gaat nog niet van een leien dakje. I Nerazzurri bivakkeren na zeven competitiewedstrijden op de zevende plek in de Serie A en kregen bovendien al elf doelpunten tegen; een prestatie waar alleen de vier laagst geklasseerde teams ze in overtreffen. De vingers beginnen massaal te wijzen naar het centrale trio, waar vooral Stefan de Vrij kind van de rekening lijkt te worden.

In negen officiële wedstrijden over alle competities kreeg Inter al dertien doelpunten tegen. De getallen bevestigen de moeilijkheden waar de Milanese grootmacht in de beginfase van het seizoen mee kampt. In de afgelopen twee jaar was de betrouwbaarheid van het defensieve pakket een van de hoekstenen van Inters succes, belichaamd door De Vrij, Milian Skriniar en Alessandro Bastoni. De prestaties van met name de Nederlander beginnen echter steeds zorgwekkender te worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Vrij, wiens contract bij Inter in juni afloopt, beleeft momenteel een periode van enorm sportief verval. De 58-voudig Oranje-international mocht de eerste zes competitiewedstrijden nog aan de aftrap verschijnen, maar tegen Udinese (3-1 verlies) koos trainer Simone Inzaghi voor Francesco Acerbi. In dat duel mocht De Vrij in de 79ste minuut komen opdraven. De stopper was debet aan de winnende treffer van Jaka Bijol, door eerst de voorafgaande corner 'weg te geven' en vervolgens zijn man uit het oog te verliezen. Het was een fout die niet over het hoofd gezien werd door Inzaghi.

Voor het eerst in zijn vijf seizoenen als speler van Inter staat de positie van De Vrij ter discussie. Zijn prestaties roepen veel vragen op bij de Milanezen, gezien het feit dat de ex-Feyenoorder over negen maanden uit zijn contract loopt. Inter dringt erop aan bij De Vrij om helderheid te verschaffen over zijn toekomst, maar heeft deze nog niet gekregen. Dat, in combinatie met zijn vormverlies, kan enorme gevolgen hebben voor zijn speeltijd dit seizoen.