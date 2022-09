Louis van Gaal geeft één potentiële Oranje-debutant slecht nieuws

Donderdag, 22 september 2022 om 12:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:48

Louis van Gaal laat Andries Noppert buiten zijn selectie voor het Nations League-duel met Polen. Dat blijkt uit de namen die de UEFA donderdagochtend heeft vrijgegeven. Van Gaal mag in zijn selectie slechts 23 spelers opnemen en koos voor Jasper Cillessen, Mark Flekken en Remko Pasveer als keeperstrio. Een eventueel debuut in het Nederlands elftal voor Noppert zal zo minimaal tot zondag moeten wachten, wanneer de selectie van Van Gaal aantreedt tegen België.

Na het wegvallen van de geblesseerde Bruno Martins Indi bestaat de groep van Van Gaal nog uit 24 spelers. Om zijn selectie terug te brengen naar 23 heeft de 71-jarige keuzeheer er dus voor gekozen om Noppert op de tribune te laten plaatsnemen. Dat betekent dat een debuut voor Remko Pasveer en/of Kenneth Taylor nog wel mogelijk is. Het duo Ajacieden werd net als Noppert voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van Van Gaal.

Het keeperskwartet van Oranje werd dinsdag onderworpen aan een speciale penaltytest. Daarbij waren ook Justin Bijlow en Kjell Scherpen van de partij, die de definitieve selectie niet haalden. Van Gaal had oorspronkelijk ook in gedachten om Tim Krul uit te nodigen, maar de doelman van Norwich City bedankte daarvoor. Dat betekent dat een plekje in de WK-selectie definitief voorbijgaat aan de goalie die tijdens het WK 2014 nog gebruikt werd door Van Gaal als penaltykiller.

Noppert is na de penaltytest dus buiten de boot gevallen voor de uitwedstrijd tegen Polen. De 28-jarige doelman van SC Heerenveen beleeft over zijn hele carrière gezien pas zijn tweede seizoen als eerste keus. Noppert maakte echter indruk in de eerste wedstrijden van de nieuwe Eredivisie-jaargang en had na vijf duels pas één goal tegengekregen. Het was genoeg reden voor Van Gaal om de nuchtere goalie te laten proeven aan het Nederlands elftal. "Omdat hij ballen stopt", luidde de nietsverhullende toelichting van de bondscoach over Nopperts selectie.