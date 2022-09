‘Ik weet dat Feyenoord, PSV en een aantal buitenlandse clubs mij volgen’

Donderdag, 22 september 2022 om 12:22 • Guy Habets • Laatste update: 13:07

Milan van Ewijk wordt begeerd door diverse clubs uit binnen- en buitenland en daar is de rechtsback van sc Heerenveen zich van bewust. Hij laat het zijn spel echter niet beïnvloeden en vraagt zich vooral af of hij, na een eventuele stap hogerop, weer eenvoudig het niveau aan kan tikken. Dat lukte hem eerder in Friesland en bij ADO Den Haag ook al.

Van Ewijk zat in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar werd daar weggestuurd. Via Excelsior Maassluis kwam hij uiteindelijk toch nog in het profvoetbal terecht, bij ADO Den Haag. Bij de Residentieclub verdiende hij een transfer naar Heerenveen en ook daar kon hij eenvoudig mee. "Weet je waar ik heel benieuwd naar ben?", vraagt Van Ewijk aan de interviewer van Voetbal International. "Hoe ik me zou verhouden als ik bij Ajax, Feyenoord of PSV zou spelen. Of in een grote buitenlandse competitie."

Het betekent zeker niet dat de aanvallend ingestelde rechtervleugelverdediger per se weg wil uit het Abe Lenstra Stadion. Dat misverstand wil Van Ewijk snel uit de wereld helpen. "Het is niet dat ik het bij SC Heerenveen nu niet goed heb, maar de afgelopen jaren heb ik me altijd zonder veel moeite aangepast aan een hoger niveau. Ik ben heel benieuwd tot welk niveau ik dat kan blijven doen, waar mijn plafond ligt."

Er is interesse van PSV, Feyenoord, Celtic en Lille OSC. VI weet dat Van Ewijk daar op de scoutinglijstjes staat. "Ik weet dat Feyenoord, PSV en een paar buitenlandse clubs me volgen. Dat is natuurlijk heel erg gaaf. Het doet me niet zoveel, ik speel gewoon lekker mijn wedstrijden en zorg dat ik zo goed als mogelijk presteer. Als een club mij wil halen, dan hoor ik het vanzelf wel. Het leidt mij in ieder geval op geen enkele manier af. Ik ben extreem gedreven om te slagen, mijn plafond te bereiken."