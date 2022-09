Tumor in teelbal ontdekt bij Jean-Paul Boëtius; operatie is noodzakelijk

Donderdag, 22 september 2022 om 11:51 • Guy Habets • Laatste update: 12:04

Jean-Paul Boëtius komt voorlopig niet in actie. Hertha BSC meldt op de sociale kanalen dat er woensdag tijdens een urologisch onderzoek een tumor in de teelbal is ontdekt bij de Nederlander. De tumor zal operatief verwijderd moeten worden. Meer is er op dit moment nog niet bekend.

Hertha stelt verder dat het meteen melding zal maken van nieuwe ontwikkelingen. Voorlopig zal Boëtius dus aan de kant staan en het is niet duidelijk hoe lang dat het geval zal zijn. Dat lijkt af te hangen van de operatie waarbij de tumor dus verwijderd zal moeten worden. De aanvallende middenvelder annex aanvaller tekende deze zomer bij de club uit Berlijn nadat hij zijn conditie op peil hield bij Feyenoord. Ook mocht hij van trainer Arne Slot een aantal keer meespelen in oefenwedstrijden.

Jean-Paul #Boëtius muss vorerst pausieren. Bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir euch informieren. Wir sind in Gedanken bei dir, Djanga! ??#HaHoHe pic.twitter.com/s680youkpv — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 22, 2022

Het is zeker niet de eerste keer dat de voetbalwereld wordt opgeschrikt door een dergelijk bericht. Eerder kregen ook al Sébastien Haller en Timo Baumgartl te maken met een tumor in de teelbal. Laatstgenoemde maakte onlangs zijn rentree op het trainingsveld bij Union Berlin, maar Haller lijkt daar nog wat langer op te moeten wachten.

Diverse clubs reageerden op het bericht van Hertha om Boëtius sterkte te wensen. De aanvaller heeft een goede naam in Duitsland, aangezien hij ook al vier jaar voor FSV Mainz 05 speelde. In die jaren bewees hij zich als een prima aanvallende middenvelder voor Bundesliga-begrippen. Eerder speelde de 28-jarige Rotterdammer ook voor Feyenoord, FC Basel, KRC Genk en nogmaals Feyenoord. Ook speelde hij in maart 2014 een wedstrijd in het Nederlands elftal.