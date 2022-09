Ronald Koeman: ‘Qatar zal ongetwijfeld gewoon een sterk elftal zijn’

Donderdag, 22 september 2022 om 11:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:34

Ronald Koeman vindt het ongepast om nu al in te gaan op vragen over het Nederlands elftal. De 59-jarige trainer vervangt Louis van Gaal officieel per 1 januari 2023 officieel als bondscoach van Oranje. Koeman gaat straks wel met de nodige interesse naar de wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK in Qatar kijken.

Koeman is niet van plan om in november naar Qatar af te reizen om Oranje aan het werk te zien. “Dat heeft meerdere redenen hoor, maar ik kan mij vooral voorstellen dat als ik daar ben er voortdurend wordt gevraagd naar wat ik vind”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Daar heeft niemand iets aan. Ik begin in januari en dan ben ik aan de beurt om vragen te beantwoorden.”

De geboren Zaandammer geeft te kennen dat Qatar hem sowieso niet trekt. “Het is gewoon niet aantrekkelijk om daar heen te gaan. Qatar is geen voetballand. Ik ben wel benieuwd hoe het zal zijn, zo'n WK in de winter. Ik vraag me af of de stadions wel vol zullen zitten. Ik kan het me niet voorstellen, het is erg duur voor supporters", aldus Koeman.

Volgens de aanstaand bondscoach is het lastig in te schatten hoe het Nederlands elftal ervoor staat. “Het is zo apart dat het midden in een seizoen wordt afgewerkt. Er is amper sprake van een voorbereiding en de bondscoaches moeten maar afwachten of de spelers die ze nodig hebben echt fit zijn.” Koeman durft ook niet te zeggen hoe sterk landen als Brazilië en Argentinië zijn ten opzichte van de titelfavorieten uit Europa. “En neem nou Qatar zelf, die zijn al maanden bij elkaar en daar hebben ze volgens mij vooral Brazilianen binnengehaald. Dat zal ongetwijfeld gewoon een sterk elftal zijn.”

Oranje werd bij de loting van het WK gekoppeld aan Qatar, Senegal en Ecuador. Het Nederlands elftal speelt op maandag 21 november om 17.00 (Nederlandse tijd) het eerste groepsduel, waarna poulewedstrijden tegen Ecuador (vrijdag 25 november, 17.00 uur) en gastland Qatar (29 november, 16.00 uur volgen).