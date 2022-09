Ajacieden debuteren aanzienlijk sneller in Oranje dan PSV’ers en Feyenoorders

Donderdag, 22 september 2022 om 10:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:40

Ajacieden debuteren deze eeuw aanzienlijk sneller in Oranje dan PSV’ers en Feyenoorders, zo blijkt uit cijfers van Opta. Deze week passeerde bondscoach Louis van Gaal Justin Bijlow, terwijl hij maar liefst acht Ajacieden opriep. Is er sprake van ‘vriendjespolitiek’ of zit er logica achter?

Uit de cijfers van Opta komt naar voren dat Ajacieden gemiddeld 34,5 Eredivisie-wedstrijden hebben gespeeld voor ze de debuteren in Oranje. Opvallend genoeg hebben spelers van Feyenoord (86,8) en PSV (85,5) meer dan het dubbele aantal Eredivisie-duels nodig eer ze hun debuut in Oranje maken. Het grote verschil is ook terug te zien in selectie van Van Gaal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (22 september) en België (25 september).

Met acht spelers is Ajax hofleverancier en bezet het maar liefst een derde van de 24-koppige selectie van het Nederlands elftal. “Het heeft te maken met de kwaliteiten van de spelers. Ik denk dat Ajax de meest kapitaalkrachtige club is, waardoor ze ook de betere spelers kunnen kopen”, zei Van Gaal maandag op een persconferentie. Dat de bondscoach ervoor koos om Davy Klaassen op te roepen zorgde desondanks voor vraagtekens. “Vriendjespolitiek, schrijf dat maar op'', beet Van Gaal journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf cynisch toe, waarna hij serieuzer reageerde. “Het gaat mij puur om individuele kwaliteit. Nee, dat Ajax-spelers ook hun automatismen meenemen naar het Nederlands elftal, speelt daarbij geen rol. We spelen bij Oranje een ander systeem.”

PSV leverde voor de huidige Oranje-selectie enkel Cody Gakpo af. Van Gaal liet Xavi Simons, Joey Veerman en Armando Obispo links liggen terwijl, Ajacied Kenneth Taylor met 23 Eredivisie-duels achter zijn naam wel werd opgeroepen. In de lijst met snelste debutanten van deze eeuw vormen zeven Ajacieden, waaronder Wesley Sneijder, Hedwiges Maduro, Kenny Tete en Ricardo van Rhijn, de top tien.

Volgens Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad is de verklaring voor de opvallende statistiek ‘diffuus en meerzijdig’. “Van Gaal, Marco van Basten, Ronald Koeman, Danny Blind en Frank de Boer waren deze eeuw bondscoaches met een Ajax-link. Ieder van hen zal zijn selecties steeds naar eer en geweten hebben samengesteld, maar hun referentiekader werd (deels) gevormd binnen de filosofie van Ajax. Het is niet zo vreemd dat het hun kijk op voetbal - en op talent - daar mede door is beïnvloed.” Volgens Mossou heeft in ieder geval Feyenoord momenteel weinig recht van spreken, gezien het kleine aantal basisspelers uit de eigen opleiding.

Oranje-debutanten per club (deze eeuw)

1. Ajax

Aantal debutanten: 30

Gemiddeld aantal Eredivisie-duels: 34,5

2. PSV

Aantal debutanten: 26

Gemiddeld aantal Eredivisie-duels: 85,5

3. AZ

Aantal debutanten: 23

Gemiddeld aantal Eredivisie-duels: 106,7

4. Feyenoord

Aantal debutanten: 18

Gemiddeld aantal Eredivisie-duels: 86,8

5. FC Twente

Aantal debutanten: 8

Gemiddeld aantal Eredivisie-duels: 183,5

Snelste debutanten in Oranje (deze eeuw)

1. Hedwiges Maduro (Ajax, 3 Eredivisie-duel)

2. Ron Vlaar (AZ, 6 Eredivisie-duels)

3. Matthijs de Ligt (Ajax, 7 Eredivisie-duels)

4. Joël Veltman (Ajax, Eredivisie-duels)

5. Ryan Babel en Wesley Sneijder (beiden Ajax, 12 Eredivisie-duels)

7. Kenny Tete (Ajax, 13 Eredivisie-duels

8. Ricardo van Rhijn (Ajax, 15 Eredivisie-duels)

9. Karim Rekik (PSV, 18 Eredivisie-duels)

10. Jetro Willems (PSV) en Ugur Yildrim (sc Heerenveen, 20 Eredivisie-duels)

[Bron: Opta]