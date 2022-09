Barcelona heeft een lek: ook het peperdure contract van Piqué ligt op straat

Donderdag, 22 september 2022 om 09:32 • Guy Habets • Laatste update: 10:52

Er is wederom zeer persoonlijke informatie over contractgesprekken met Barcelona gelekt. Waar eerder het eisenpakket van Lionel Messi in 2020 al op straat kwam te liggen, is nu bekend geworden wat Gerard Piqué in 2018 graag aan salaris had willen ontvangen tijdens de duur van zijn nieuwe contract en dat hij dat ook kreeg. De Catalaanse verdediger werd toen, volgens Marca de best betaalde verdediger ter wereld.

Barcelona heeft te kampen met een serieus lek, aangezien de wensen van Messi al openbaar werden gemaakt door El Mundo en er nu details over de onderhandelingen tussen de club en Piqué in 2018 naar buiten zijn gebracht. De ervaren verdediger, die tegenwoordig de bank warmhoudt in Spotify Camp Nou, ging in 2018 in gesprek met Barça over het verlengen van zijn contract en de daarbij behorende afspraken. Omdat Piqué zichzelf aan Sergio Ramos van Real Madrid spiegelde, wilde hij de best betaalde verdediger ter wereld worden.

Dat zou een forse salarisverhoging betekenen, waar toenmalig president Josep Maria Bartomeu mee akkoord ging. De eisen van Piqué, die een bedrag van twaalf miljoen euro netto per jaar eiste en er door bonussen nog vijftien miljoen op jaarbasis van kon maken, werden ingewilligd en dus verzekerde de verdediger zich van een brutobedrag van maar liefst 142 miljoen over vijf seizoenen. Op dat bedrag heeft hij nog steeds recht, zij het over een langere periode.

Toen de coronacrisis uitbrak, was Piqué namelijk een van de eersten die aangaf salaris in te willen leveren om de club te helpen. Het bedrag dat de mandekker nog moest ontvangen van Barcelona, werd daardoor over meerdere jaren uitgesmeerd. Die jaren werden dan toegevoegd aan het al bestaande contract van de Spaans international. Om aan de betalingsafspraken te kunnen voldoen, moet los Azulgrana Piqué in zijn laatste contractjaar wel veertig miljoen euro betalen. Dat zou in het seizoen 2023/24 zijn.