Van Gaal verrast met opstelling en gunt Pasveer debuut in Oranje

Donderdag, 22 september 2022 om 19:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:01

Louis van Gaal heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het Nations League-duel met Polen bekendgemaakt. De bondscoach begint met zijn potentiële WK-opstelling. Oranje treedt verrassend genoeg aan met Remko Pasveer op doel, terwijl ook Nathan Aké, Cody Gakpo en Teun Koopmeiners kunnen rekenen op een basisplaats. Het duel in Warschau vangt om 20.45 uur aan en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández.

Mocht Oranje winnen van Polen en België tegelijkertijd punten verspelen tegen Wales dan plaatst het Nederlands elftal zich als groepswinnaar voor het Final Four-toernooi van de Nations League. Indien de Rode Duivels ook winnen, mag Oranje zondag met twee goals verschil van België verliezen. Maandag gaf Van Gaal al aan dat hij in een van de aankomende twee interlands met een vergelijkbare formatie als op het WK in Qatar gaat spelen. “Ik denk dat je waarschijnlijk de spelers zult gaan zien waarvan ik denk dat ze gaan spelen tijdens het WK. Er zijn ook een aantal spelers die hun plek nog moeten verdienen, maar ook spelers die bij Oranje altijd geleverd hebben zullen bij hun club moeten gaan leveren.”

Van Gaal wil tegen Polen het 5-3-2-systeem verder perfectioneren. Dat gebeurt verrassend genoeg met Pasveer op doel. Voor de doelman van Ajax zijn het zijn eerste minuten in Oranje. Pasveer is na Sander Boschker de oudste speler ooit die het shirt van het Nederlands elftal aantrekt. Het hart van de defensie wordt gevormd door Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Aké, terwijl Denzel Dumfries en Daley Blind als backs fungeren. Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zijn bij respectievelijk Bayern München en Internazionale niet altijd verzekerd van een basisplaats en moeten het mede daarom doen met een plek op de bank. Blind houdt als linksback Tyrell Malacia op de bank.

De afgelopen interlands koos Van Gaal tegen de verwachtingen in voor Davy Klaassen. De middenvelder begon dit seizoen bij Ajax onder Alfred Schreuder echter pas twee keer in de basis, waardoor Cody Gakpo donderdagavond de voorkeur krijgt op de nummer 10-positie. Frenkie de Jong is onder de 71-jarige bondscoach altijd verzekerd geweest van een plek in de basis. De in vorm verkerende Teun Koopmeiners vormt tegen Polen samen met de middenvelder van Barcelona het defensieve blok van Oranje.

Van Gaal liet in aanloop naar het duel met Polen opnieuw weten dat vorm een belangrijk punt is om geselecteerd te worden voor het WK. Hierbij leek de bondscoach het nadrukkelijk te hebben over Memphis Depay. De 28-jarige aanvaller van Barcelona kwam dit seizoen pas 131 minuten in actie voor zijn club. Toch lijkt Depay een zekerheid voor Van Gaal. “Iedere speler moet leveren. Er zijn spelers die wel een garantie hebben, want zij hebben altijd geleverd. Die namen kun je zelf invullen, die ga ik niet noemen. Het is niet goed om die al openbaar te maken.” Donderdagavond vormt Depay samen met Steven Bergwijn het aanvalskoppel van Oranje.

Bij Polen is onder meer een basisplek ingeruimd voor Sebastian Szymanski. De middenvelder van Feyenoord speelt in de rug van sterspeler Robert Lewandowski. Laatstgenoemde moest het heenduel met Oranje (2-2) in De Kuip nog aan zich voorbij laten gaan, maar is er dit keer dus wel bij. Zowel Van Gaal als Frenkie de Jong roemden de doelpuntenmachine tijdens de persconferentie woensdag. "Het is mooi voor ons dat een wereldspeler als Lewandowski meedoet tegen ons, dan kunnen we zien waar we staan", aldus de bondscoach, die de Poolse aanvaller 'de beste spits ter wereld' noemde.

Opstelling Polen: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Linetty, Zalewski; Szymanski, Lewandowski, Zielinski

Opstelling Nederland: Pasveer; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; Koopmeiners, Gakpo, De Jong; Bergwijn, Depay