Koeman: Hij is altijd een speler die bij het Nederlands elftal hoort’

Donderdag, 22 september 2022 om 08:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:00

Ronald Koeman heeft lovende woorden over voor Georginio Wijnaldum. De 31-jarige middenvelder brak in augustus zijn scheenbeen en werd tijdens de Nations League-duels in juni nog gepasseerd door bondscoach Louis van Gaal. Koeman, die Van Gaal na het WK in Qatar zal opvolgen, is echter van mening dat Wijnaldum altijd bij het Nederlands elftal hoort.

Koeman volgt Van Gaal officieel op 1 januari 2023 op als bondscoach van het Nederlands elftal, maar Oranje komt volgend jaar maart pas voor het eerst in actie onder de 59-jarige oefenmeester. Koeman sluit niet uit dat hij Wijnaldum dan selecteert, mits de middenvelder volledig is hersteld van zijn scheenbeenbreuk. “Ik weet niet hoe lang hij er uit zal zijn, maar het moet mogelijk zijn”, zegt de geboren Zaandammer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als hij dan weer in beeld is en gewoon speelt bij AS Roma, dan is Wijnaldum altijd een naam die bij het Nederlands elftal hoort.’’

In aanloop naar het Nations League-duel met Polen gaf Van Gaal te kennen Wijnaldum een appje te hebben gestuurd. Koeman heeft eveneens contact opgezocht met de 86-voudig international van Oranje. “Zeker, maar ik had altijd wel contact met hem. Ik heb natuurlijk geprobeerd om hem naar Barcelona te halen maar dat mislukte omdat de president toen meer met mij wilde stoeien dan een speler binnenhalen. Die zaak kwam om die reden stil te liggen en Wijnaldum koos toen maar voor Paris Saint-Germain. Anders had hij gewoon in Camp Nou gespeeld hoor. Ik heb een goede band met Gini en dan toon je interesse en wens je hem beterschap bij het herstel”, aldus Koeman.

Wijnaldum reageerde dinsdag voor het eerst sinds hij eind augustus zwaar geblesseerd raakte op de training van AS Roma op zijn situatie. De middenvelder erkende in een video op zijn sociale media zware weken achter de rug te hebben, maar zich inmiddels strijdbaar te voelen. “Ik heb geen antwoorden gegeven omdat ik erg emotioneel en bedroefd was over mijn blessure", begon de Rotterdammer in de video. "Daar wil ik allereerst mijn excuses voor aanbieden. Ten tweede wil ik zeggen dat ik me nu goed voel. Mijn herstel gaat erg goed en ik accepteer de situatie zoals die is.”

Wijnaldum wil iedereen bedanken die hem gesteund heeft vlak nadat het nieuws over zijn blessure bekend werd. In het speciaal richtte hij zich tot de fans van Roma. "De steun heeft me gesterkt. Ik weet dat het heel moeilijk voor jullie is, omdat ik pas net bij de club ben gekomen. We hadden allemaal de hoop dat het een prachtig seizoen zou gaan worden. Maar er is nog steeds tijd. Ik ga mijn best doen om zo snel terug te komen en zal jullie gedurende mijn revalidatie op de hoogte houden van de voortgang daarvan", beloofde Wijnaldum.