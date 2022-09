Geloof in expertise Murphy bij Oranje: ‘Geen abracadabra, het klopt gewoon’

Donderdag, 22 september 2022 om 08:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:13

In aanloop naar het Nations League-duel met Polen van donderdagavond maakte bondscoach Louis van Gaal bekend dat voormalig volleyballer en volleybaltrainer Peter Murphy het Nederlands elftal gaat helpen om beter te worden in het nemen en stoppen van strafschoppen. Vragen over zijn toegevoegde waarde zorgden voor irritatie bij Van Gaal, maar volgens Hennie Spijkerman en Patrick van Bruggen werkt zijn methode wel degelijk.

De ActionTypes-methode waarmee Murphy werkt is een model voor coaches in de topsport en wordt bij vele sporten en clubs toegepast. Ieder mens heeft zijn eigen onbewuste voorkeuren. Door het doen van verschillende fysieke tests of door observatie is het mogelijk om daarachter te komen. Zo verklapte Van Gaal eerder deze week een keeperstest te doen in zijn zoektocht naar een penaltykiller.

Murphy bouwde een reputatie op in de volleybalsport, maar maakte tussen 2011 en 2018 ook deel uit van de technische staf van Ajax. “Murphy is veel meer dan een volleybalcoach”, zegt van Bruggen, die met zijn medewerking een boek schreef over talentontwikkeling en de mentale uitdagingen van topsport, tegenover de NOS. “Ik ben ervan overtuigd dat Murphy iets toevoegt, honderd procent.”

Hennie Spijkerman introduceerde de methode bij Ajax als assistent-trainer van Henk ten Cate en zorgde er later onder Frank de Boer voor dat Murphy deel uit ging maken van de technische staf. “Ik zei tegen Frank de Boer en assistent-trainer Dennis Bergkamp dat Murphy iemand was die ons verder kon helpen", zo herinnert Spijkerman zich. “Ze waren aanvankelijk sceptisch. Maar toen ze in gaten hadden dat we er wat aan hadden, waren ze om. Soms heb je als trainer een gevoel, maar kan je het niet concreet maken. Peter kon zoiets handen en voeten geven. Het was geen abracadabra, maar het klopte gewoon.”

Als concreet voorbeeld van de methode haalt Spijkerman de oogvoorkeur aan. “Als een linker centrale verdediger een voorkeur naar links heeft en de rechter naar rechts, dan kan de ongeziene ruimte aan de binnenkant te groot worden. Daar kan de tegenstander gebruik van maken. Daar probeer je iets tegen te doen door ze iets anders te positioneren”, aldus Spijkerman. Van Bruggen verwacht tot slot dat Murphy niet alleen is ingehuurd voor zijn expertise op het gebied van strafschoppen. “Ik durf te wedden dat Murphy het hele pallet gaat doen”, zegt Van Bruggen. “Het zou gek zijn om hem alleen de strafschoppen te laten doen. Je kan wel vanuit die methode de voorkeursstijl van een tegenstander belezen en daarmee rekening houden als keeper.”