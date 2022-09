VZ 5: Krul niet mee naar het WK in Qatar; Messi had brute voorwaarden

Donderdag, 22 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:51

Tim Krul weigert testen bij Oranje en kan WK definitief uit zijn hoofd zetten

Tim Krul maakt geen kans meer op een plekje in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal woensdagavond gezegd op een persconferentie. De goalie van Norwich City zegde af voor de testen die afgenomen werden met het oog op eventuele strafschoppenseries en dat was voor de keuzeheer reden om een streep door de WK-droom van Krul te zetten.

El Mundo openbaart ‘brute’ voorwaarden die Messi stelde bij contractverlenging

El Mundo heeft beslag weten te leggen op het eisenpakket van Lionel Messi bij zijn nooit voltooide contractverlenging bij Barcelona in 2020. De Spaanse krant wist e-mails te onderscheppen tussen Jorge Messi, vader en belangenbehartiger van de Argentijnse sterspeler, zijn advocaten en de voormalige president Josep Maria Bartomeu en de raad van bestuur van Barça.

Fabio Cannavaro heeft eerste trainersklus in Europa te pakken

Fabio Cannavaro heeft zijn eerste trainersklus in Europa te pakken, na enkele jaren in China te hebben gewerkt. De winnaar van de Ballon d'Or in 2006 tekent naar verluidt voor twee jaar bij Serie B-club Benevento. Hij vervangt Fabio Caserta die na twee nederlagen op rij, en een dertiende plek in de competitie, zijn congé kreeg.

FC Twente gaat in op bijzondere uitnodiging van Bryan Ruiz

Bryan Ruiz heeft zijn oude ploeg FC Twente uitgenodigd voor een afscheidswedstrijd in zijn thuisland Costa Rica, zo melden de Tukkers via de officiële kanalen. De inmiddels 37-jarige aanvallende middenvelder speelt dit seizoen voor Liga Deportivo Alajuelense en neemt op 17 december afscheid van het profvoetbal. De afscheidswedstrijd wordt gespeeld tussen FC Twente en zijn huidige ploeg, waar hij ook zijn carrière begon.

Harde kern van Juventus keert zich in fel statement tegen Bonucci

Leonardo Bonucci is de volgende die het moet ontgelden bij het in crisis verkerende Juventus. De verdediger is het mikpunt van kritiek en krijgt er in een online statement hard van langs van de harde kern. Aanleiding is een moment na de met 1-0 verloren uitwedstrijd van afgelopen weekend tegen hekkensluiter Monza, toen Bonucci het voortouw nam om zich te verontschuldigen bij de meegereisde fans.

