Horrorscenario voor Ahmetcan Kaplan: zware knieblessure voor Ajacied

Woensdag, 21 september 2022 om 23:45 • Wessel Antes • Laatste update: 23:53

Ahmetcan Kaplan heeft het trainingskamp van Turkije Onder 21 verlaten met een zware knieblessure, zo meldt de Turkse voetbalbond woensdagavond. De 19-jarige centrale verdediger kreeg last van zijn linkerknie op de training. De Turkse bond meldt op de website dat het gaat om een scheur in zijn voorste kruisband.

Vanuit Ajax is er tot op heden nog niets gecommuniceerd over het blessuregeval. Een daadwerkelijke scheur in de voorste kruisband zou slechts nieuws betekenen voor Kaplan. De Turk zou de blessure niet tijdens een duel hebben opgelopen, maar kreeg na een verstuiking last van zijn knie. De diagnose van de Turkse doktoren was blijkbaar heftig genoeg om Kaplan definitief terug naar Amsterdam te sturen. Hoe ernstig het daadwerkelijk is zal in Nederland moeten blijken. Volgens de Turken is de kruisband niet volledig afgescheurd, dus dat kan een lichte meevaller zijn.

Kaplan kwam deze zomer voor maar liefst 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor en speelde nog niet voor zowel Ajax als Jong Ajax. Vermoedelijk zal zijn debuut nog even uitblijven. In Turkije staat de verdediger bekend als een groot talent. In achttien wedstrijden voor Trabzonspor maakte Kaplan veel indruk met zijn verdedigende kwaliteiten. Ajax haalde de Turk als vervanger van Perr Schuurs, die is vertrokken naar het Italiaanse Torino.

Na Kaplans komst sprak technisch manager Gerry Hamstra vol lof over de Turkse mandekker. "Met Ahmetcan halen we een groot talent binnen. Een speler die op jonge leeftijd al voor de Turkse kampioen gespeeld heeft. Het is een jongen die goed kan verdedigen en met ruimte in zijn rug kan spelen en door durft de dekken. Hij kan als linkercentrale verdediger en rechtercentrale verdediger uit de voeten en heeft met 1,90 meter een goede lengte. Hij heeft in alle opzichten een potentieel waar we nog veel plezier aan gaan beleven." Voor Ajax is het te hopen dat de blessure van de miljoenenaankoop meevalt.