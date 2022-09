Reserve van Heerenveen kan in duel met Neymar WK-deelname verdienen

Woensdag, 21 september 2022 om 23:15 • Guy Habets • Laatste update: 23:56

Voor Rami Kaib breken er spannende dagen aan. De linksback van sc Heerenveen, die in Friesland vaker op de bank zit dan hem lief is en met Mats Köhlert een aanvaller op zijn positie ziet staan, hoopt zich te kunnen bewijzen in het nationale elftal van Tunesië. Dat land is op het WK actief en speelt twee vriendschappelijke wedstrijden om zich daarop voor te bereiden. Het Brazilië van Neymar is een van de tegenstanders.

Kaib moet zich in de komende twee wedstrijden laten zien aan Jalel Kadri, de bondscoach van Tunesië. Donderdagavond staat er een thuiswedstrijd tegen voetbaldwerg De Comoren op het programma, waarna er op dinsdagavond in het Parc des Princes in Parijs een ontmoeting met grootmacht Brazilië op het programma staat. "Als ik de komende week speelminuten maak en het goed doe, dan ziet het er richting het WK goed uit voor me", meldt Kaib in gesprek met Voetbal International. "Ik heb mijn kansen in eigen hand, maar zal me moeten bewijzen."

Dat zal dus niet tegen de minste tegenstanders moeten gebeuren. Brazilië heeft Neymar, maar op het WK wachten met Denemarken, Frankrijk en Australië ook drie toptegenstanders op Tunesië. Kaib droomt ervan. "Het zou heel bijzonder zijn om met Tunesië het WK te spelen. Mijn broertje van twaalf heeft Kylian Mbappé als idool. Het zou zomaar kunnen dat ik over twee maanden met hem op één veld sta. Dat is toch wel speciaal, als je erover nadenkt."

Dat de linksback van Heerenveen voor Tunesië uitkomt, is sowieso al bijzonder. De linkspoot werd geboren in Zweden en speelde al op het EK Onder-19 voor een vertegenwoordigend jeugdelftal. Toch kon Kaib nog kiezen, aangezien zijn moeder uit Libanon komt en zijn vader Tunesisch is. In mei van dit jaar koos hij definitief voor Tunesië en tot dusver speelde hij al twee interlands voor dat land. In de zomer viel hij in tijdens vriendschappelijke duels met Japan en Chili. Beide duels werden gewonnen en in totaal speelde Kaib zes minuten mee.