Schotland neemt revanche, is op weg naar ‘promotie’ en kan Oranje treffen

Woensdag, 21 september 2022 om 22:40 • Guy Habets • Laatste update: 22:49

Schotland heeft uitstekende zaken gedaan in de Nations League. De formatie van bondscoach Steve Clarke won op eigen veld met overtuigende cijfers van Oekraïne: 3-0. Pas in de tweede helft maakte de thuisploeg het verschil via goals van John McGinn en Lyndon Dykes, maar dat was niet meer dan verdiend.

Eerder dit jaar stonden de twee landen in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket ook al tegenover elkaar in Glasgow. Toen won Oekraïne met 1-3 op Hampden Park en dus kozen de Schotten voor een sterke formatie om revanche te kunnen nemen. Scott McTominay van Manchester United stond op het middenveld, Arsenal-back Kieran Tierney bemande de linkerflank en de overige basisspelers verdienen hun brood ook bijna allemaal in de Premier League. De gasten hadden met Ruslan Malinovskyi van Atalanta en Andriy Yarmolenko van West Ham United twee blikvangers.

Oekraïne startte voortvarend aan de wedstrijd en kreeg, via de oersterke spits Artem Dovbyk, de eerste mogelijkheden. Gaandeweg de eerste helft namen de Schotten, vooruitgestuwd door het enthousiaste publiek, de regie echter over. Meer dan een schietkans voor Callum McGregor, die keeper Anatoliy Trubin op zijn weg vond, leverde het echter niet op. De enige consternatie in de eerste helft ontstond na een zware blessure voor Nathan Patterson, die per brancard van het veld moest, en een stevige bodycheck van Valeriy Bondar aan het adres van Ché Adams. De stopper van Oekraïne ontsnapte daar aan rood.

Na rust zette Schotland door en had het na een uur spelen op voorsprong moeten komen. Tot twee keer toe dook Adams bij de tweede paal op om vrij in te koppen, maar beide keren wist hij de bal niet voorbij Trubin te knikken. Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak voor de thuisploeg en dat was dik verdiend. McGinn, middenvelder van Aston Villa, toonde zich de sterkste in het strafschopgebied en knalde de bal in de verre hoek: 1-0. Toen Dykes even later ook nog de 2-0 inkopte uit een corner, was de wedstrijd beslist. De ingevallen spits knikte in de slotfase ook nog de 3-0 binnen.

Daar is dan eindelijk de 1-0! ?? Na een legio aan onbenutte kansen schiet McGinn de Schotten naar een voorsprong ??#ZiggoSport #NationsLeague pic.twitter.com/hEv2LByy8Y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 21, 2022

Door de zege van Schotland komt de ploeg van Clarke aan de leiding in groep 1 van de Nations League B. Als de Schotten daar blijven staan, promoveren ze naar Nations League A en zouden ze in de volgende cyclus tegen het Nederlands elftal uit kunnen komen.