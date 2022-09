Uitvaart van de Queen heeft gevolgen voor Martínez: streep door interlands

Woensdag, 21 september 2022 om 21:23 • Wessel Antes • Laatste update: 21:36

Lisandro Martínez zal tijdens deze interlandperiode niet in actie komen voor Argentinië. The Manchester Evening News meldt woensdag dat de 24-jarige verdediger visumproblemen heeft, waardoor hij niet naar de Verenigde Staten mag afreizen. Door de uitvaart van Queen Elizabeth II was de Amerikaanse ambassade in Engeland gesloten.

In de Verenigde Staten zal Argentinië zich deze week voorbereiden op het WK in Qatar. Om van Engeland naar Amerika te vliegen is echter een speciaal visum nodig. Vanwege de uitvaart van de Queen heeft Martínez deze niet op tijd aan kunnen vragen, waardoor hij niet zal aansluiten bij de Argentijnse selectie. Daardoor mist hij de wedstrijden tegen Honduras (24 september) en Jamaica (28 september).

Martínez debuteerde in maart 2019 al voor Argentinië, maar heeft slechts zeven interlands achter zijn naam staan. Waar het de linkspoot in clubverband de laatste jaren telkens lukt om uit te groeien tot een vaste waarde, lukte dat bij La Albiceleste nog niet. Ook ex-Feyenoorder Marcos Senesi moet de wedstrijden tegen Honduras en Jamaica aan zich laten voorbijgaan: de verdediger van Bournemouth is niet opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni.

Naast Martínez kampt Tottenham Hotspur-verdediger Cristian Romero met dezelfde visumproblemen. De wisselspeler van Tottenham kwam tot dusver in elf interlands actief voor Argentinië. Het zou goed kunnen dat dit Premier League-duo in Qatar gebroederlijk het centrale duo vormt. Voor Scaloni is het daarom extra zuur dat hij in de komende interlands niet over Martínez en Romero kan beschikken.