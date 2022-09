Koeman maakt zich zorgen: ‘Bij PSV en Feyenoord is dat minder dan bij Ajax'

Woensdag, 21 september 2022 om 21:21 • Guy Habets • Laatste update: 21:28

Ronald Koeman maakt zich zorgen over het feit dat er weinig goede Nederlandse spelers bij Feyenoord en PSV spelen. De voormalig én toekomstig bondscoach van Oranje zag dat in hun onderlinge duel van afgelopen weekend in het Philips Stadion met Cody Gakpo maar één international meespeelde en hoopt dat daar snel verbetering in komt. Het voorbeeld van Ajax volgen is een optie, maar ook het kopen van goede Nederlandse spelers uit de subtop van de Eredivisie.

Koeman was woensdag aanwezig bij de Cruyff Legacy Summit, waar met genodigden werd teruggeblikt op het leven van Johan Cruijff. Daar werd hem door het Algemeen Dagblad gevraagd naar de staat van het Nederlandse voetbal. "Het is wel zorgwekkend dat er weinig Nederlandse spelers via een transfer kunnen doorgroeien bij een topclub", meldde Koeman, verwijzend naar PSV - Feyenoord. De aanstaand bondscoach was aandachtig toeschouwer bij dat duel.

"Ik zie het ook als momentopnames", verduidelijkt Koeman. "Toen ik trainer was van Feyenoord, hadden we daar veel jonge Nederlandse talenten. Nu is dat bij Feyenoord en PSV blijkbaar wat minder het geval. Ajax heeft altijd wel jonge Nederlandse spelers die doorkomen. Het hoge transfersommen moeten betalen voor spelers uit de subtop van de Eredivisie is ook een probleem, maar ook niet helemaal nieuw."

Arne Slot zei onlangs al dat spelers kopen van bijvoorbeeld FC Groningen lastig is voor een club als Feyenoord. Koeman beaamt dat. "Toen ik trainer was van Feyenoord wilde ik Virgil van Dijk van FC Groningen naar Rotterdam halen. We konden hem niet betalen, vier of vijf miljoen was toen te duur. Maar eigenlijk moeten de beste spelers van de iets mindere clubs wel gewoon naar Ajax, PSV en Feyenoord gaan. Dat zou ideaal zijn voor ons voetbal. Nu kiezen spelers vaak voor andere tussenstappen."