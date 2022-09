Van Gaal: ‘Je wil gewoon weer een situatie creëren waarin ik geïrriteerd raak’

Woensdag, 21 september 2022 om 20:13 • Wessel Antes • Laatste update: 22:07

Louis van Gaal heeft woensdagavond bij de persconferentie een stuk milder gereageerd dan hij afgelopen maandag deed. In Warschau liet de bondscoach van Oranje een stuk kalmere indruk achter. Even leek het erop dat Van Gaal zich opnieuw uit de tent liet lokken door journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf, maar uiteindelijk bleef het vrij rustig.

Maandag gaf Van Gaal al aan dat hij in een van de aankomende twee interlands met een vergelijkbare formatie als op het WK in Qatar gaat spelen. Driessen kwam daarom woensdag met de vraag of dat tegen Polen (donderdagavond 20.45 uur) al het geval is. “Ik denk dat je waarschijnlijk de spelers zult gaan zien waarvan ik denk dat ze gaan spelen tijdens het WK. Er zijn ook een aantal spelers die hun plek nog moeten verdienen, maar ook spelers die bij Oranje altijd geleverd hebben zullen bij hun club moeten gaan leveren.”

Van Gaal zegt dus opnieuw dat vorm een belangrijk punt is om geselecteerd te worden voor het WK. Driessen vond echter niet dat zijn vraag daadwerkelijk beantwoord werd. “Nu geef je gewoon antwoord op de vraag die ik maandag stelde?”, aldus de journalist. Daar is Van Gaal het niet mee eens. “Wat zeg je nou weer? Je wil gewoon weer een situatie laten ontstaan waarin ik geïrriteerd raak. Daar pas ik deze keer voor.”

Bij het gedeelte over de vorm van zijn selectiespelers lijkt Van Gaal het nadrukkelijk te hebben over Memphis Depay. De 28-jarige aanvaller van Barcelona kwam dit seizoen pas 131 minuten in actie voor zijn club. Bij de Catalaanse club heeft Depay voorin hevige concurrentie. In de spitspositie moet hij Robert Lewandowski voor zich dulden, terwijl Barça, met Ferran Torres, Ansu Fati, Raphinha en Ousmane Dembélé veel verschillende smaken op de flanken heeft.