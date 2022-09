Tim Krul weigert testen bij Oranje en kan WK definitief uit zijn hoofd zetten

Tim Krul maakt geen kans meer op een plekje in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal woensdagavond gezegd op een persconferentie. De goalie van Norwich City zegde af voor de testen die afgenomen werden met het oog op eventuele strafschoppenseries en dat was voor de keuzeheer reden om een streep door de WK-droom van Krul te zetten.

Er waren zes doelmannen aanwezig bij de testen, maar dat hadden er zeven kunnen zijn. Krul werd ook uitgenodigd door Van Gaal om naast Kjell Scherpen, Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert, Jasper Cillessen en Mark Flekken op strafschoppen tegenhouden te trainen. "Tim heeft mij echter gebeld om te zeggen dat hij daarvoor past", onthulde de bondscoach. "Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat hij daarvoor past. Natuurlijk vond ik het jammer, want ik ken ook zijn cijfers als strafschoppenstopper, maar hij past ervoor."

Dat betekent wel dat een plekje in de WK-selectie definitief aan de neus van de keeper van Norwich voorbij gaat. Een herhaling van het WK 2014, toen Krul in de kwartfinale tegen Costa Rica ingezet werd om strafschoppen te stoppen, zal er dus niet komen. "Hij heeft voor de test afgezegd en was al niet geselecteerd voor de rol als keeper. Als je niet meedoet aan de test, is er ook geen toekomst bij Oranje voor je. Dat is toch niet zo gek? De consequentie is dat hij dus niet bij de WK-selectie zit."

De overige keepers hebben op een aantal vlakken testen uitgevoerd. "Er worden testen genomen over reactietijd, de reach en de lengte. Dat is allemaal opgenomen. De vraag is dan wat je met je lichaam kan doen. Uiteindelijk is het voor mij bedoeld om een bevestiging te krijgen van wat ik al gezien heb. Bij Krul zag ik het ook al, dat was het oog van de meester. Nu wil ik een wetenschappelijke onderbouwing hebben, dus meer bevestiging. Dat moet dan leiden tot een voorsprong als we een serie in moeten gaan."