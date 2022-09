Frenkie de Jong moet nadrukkelijk lachen na vraag over roerige transferperiode

Woensdag, 21 september 2022 om 19:32

Frenkie de Jong heeft woensdagavond tijdens de persconferentie van Oranje op geheel eigen wijze gereageerd op vragen over de roerige transferperiode die hij deze zomer doormaakte bij Barcelona. De Jong reageerde vriendelijk, maar aan zijn lach was af te lezen dat hij niet alles wilde prijsgeven aan de aanwezige pers.

Tijdens de afgelopen transferperiode werd de 25-jarige middenvelder door zijn eigen club nagenoeg richting de uitgang gedrukt in Catalonië. De Jong zelf benadrukt dat hij allang een keuze had gemaakt en is blij dat het nu weer rustiger is. “Het is een stuk rustiger dan tijdens de transferperiode. Zelf had ik altijd duidelijk voor ogen wat ik wilde. Daarom kon ik zelf rustig zijn.” De rechtspoot heeft alle heisa wel meegekregen. “Er was veel rumoer.”

De Jong benadrukt dan ook dat het geen alledaagse transferperiode was. “Maar ik was er rustig onder. Ik wist al vroeg wat ik wilde. Mijn mening is niet veranderd in de tussentijd. De club heeft zijn eigen ideeën erover, soms botst dat met elkaar. In principe is dat altijd prima gegaan”, aldus de Jong, met een veelzeggende glimlach.

De Jong mocht de afgelopen maanden nog niet alles spelen bij Barcelona, maar toch denkt de middenvelder dat hij fit genoeg is om tijdens de komende interlands veel minuten te maken. “Ik heb wedstrijdritme denk ik. Het begrip zelf is voor elke speler verschillend. Het is over het algemeen lekkerder als je veel duels speelt. Dan kom je in een ritme, dat is fijner dan wanneer je niet speelt. Ik denk niet dat je opeens niet kan voetballen, het zit meer in het fysieke gedeelte.”

Donderdagavond komt De Jong in Warschau zijn nieuwe teamgenoot Robert Lewandowski tegen. Adviezen aan de verdedigers bij Oranje laat hij echter over aan de technische staf. “Ik heb de spelers nog geen advies gegeven over Lewandowski. Die krijgen ze van onze ervaren staf. We moeten als team zorgen dat hij zo min mogelijk in scoringspositie komt. Dat zou het beste zijn." Tegenover de Poolse pers is De Jong razend enthousiast over Lewandowski. “Hij is een van de beste spelers ter wereld. Hij is sterk, hij kan de bal vasthouden, zijn technische vaardigheden zijn goed. Wij zijn blij om hem bij Barcelona te hebben.”